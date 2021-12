Michendorf/Nuthetal

Gute Nachrichten für die Michendorfer und Nuthetaler: Während Sprit, Strom und vieles andere immer teurer werden, senkt der Zweckverband „Mittelgraben“ die Preise und Gebühren fürs Trink- und Abwasser. Kunden im Verbandsgebiet zahlen beim verbrauchsabhängigen Mengenpreis fürs Trinkwasser künftig 1,75 Euro (Brutt0) pro Kubikmeter. Das sind acht Cent weniger als bisher. Die Gebühren für die Entsorgung des Schmutzwassers verringern sich leicht von 3,59 auf 3,55 Euro je Kubikmeter.

Verband nutzt Spielraum für eine Senkung

Die Senkung habe unter anderem „eine leichte Überdeckung aus der vorangegangenen Kalkulationsperiode ermöglicht“, sagte Verbandsvorsteherin Ute Hustig (Linke). „Wir sind bei der Neu-Kalkulation aber auch bewusst mit der Eigenkapitalverzinsung nicht nach oben gegangen, um die Preise und Gebühren stabil zu halten“, sagte sie. Wasserverbände dürfen eine angemessene Verzinsung des aufgebrachten Eigenkapitals mit in die Gebühr einkalkulieren und haben an der Stelle eine gewissen Spielraum.

Neue Gebühren treten zum 1. Januar in Kraft

Die neuen Preise und Gebühren, die alles zwei Jahre neu kalkuliert werden, hat die Verbandsversammlung bereits beschlossen. Sie treten zum 1. Januar 2022 in Kraft und gelten bis zum 31. Dezember 2023.

Sammelgruben-Besitzer zahlen weniger

Auch Besitzer von Sammelgruben zahlen künftig weniger für die Abfuhr ihres Abwassers. Die Entsorgung des Fäkalwassers, das in den Fällen per Jauchen-Auto abtransportiert wird, kostet sie 8,13 Euro je Kubikmeter. Bisher wurde den Sammelgrubenbesitzern 11,65 Euro pro Kubikmeter berechnet. Grund für die Senkung ist hier eine „Überdeckung“ aus der vorherigen Kalkulationsperiode, sagte Felix von Streit, Geschäftsführer der Mittelmärkischen Wasser- und Abwasser GmbH (MWA). Die MWA besorgt für den Zweckverband die Geschäfte.

Entsorgung von Fäkalschlamm wird teurer

Allein die Entsorgung von Fäkalschlamm wird ab dem 1. Januar teurer. Das trifft die Besitzer von Kleinkläranlagen in den vier Dörfern Stücken, Fresdorf, Fahlhorst und Tremsdorf, die nicht an die zentrale Kanalisation angeschlossen sind. Die Gebühr für die Entsorgung des Fäkalschlammes steigt von 45,30 Euro auf 75,50 Euro je Kubikmeter. Ursache für die Verteuerung sei eine fehlende Überdeckung aus der vorherigen Kalkulationsperiode und höhere betriebliche Aufwendungen, die auf eine geringe Zahl an Nutzern umgelegt werden muss, sagte von Streit.

Im gesamten Verbandsgebiet wurden laut MWA-Geschäftsführer nur rund 400 Kubikmeter Fäkalschlamm in den vergangenen zwei Jahren entsorgt. Der deutliche Gebührenanstieg relativiert sich beim genauen Hinsehen freilich, weil der Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen nur ein bis zwei Mal in zwei Jahren abgefahren werden muss.

Kleinkläranlagen gelten als ökologischer

Kleinkläranlagen gelten als wesentlich ökologischer als Sammelgruben, aus denen sehr viel häufiger das Schmutzwasser mit Lastwagen abgefahren werden muss. „Wir wollen auf Anregung der Verbandsversammlung und der Verbandsvorsteherin eine ökologischere und nachhaltigere Lösung für Sammelgruben finden“, sagte von Streit. Derzeit würden verschiedene Varianten durchgerechnet.

Variantenvergleich für vier Dörfer

Die Mitglieder der Verbandsversammlung wollen sich Anfang März 2022 intensiv mit den Varianten befassen und danach „mit den vier betroffenen Ortsteilen in die Diskussion gehen“, sagte Verbandsvorsteherin Ute Hustig. Der Variantenvergleich ist eine Vorarbeit für das neue Abwasserbeseitigungskonzept, das alle fünf Jahre überarbeitet wird. Für die vier Dörfer, die im Verbandsgebiet nicht ans zentrale Abwassernetz angeschlossen sind, werden dem Vernehmen nach drei Varianten betrachtet: Ein Anschluss an die Kanalisation, der jetzige Zustand, bei dem Sammelgruben und Kleinkläranlagen möglich sind, und der Bau kleiner Kläranlagen in den jeweiligen Orten. Bei der dritten Option würde sich der Verband die langen Überleitungen zum Klärwerk Stahnsdorf sparen. Diese Variante gilt auch als ökologisch, weil das geklärte Wasser vor Ort verrießelt und damit in der Landschaft gehalten würde.

„Zentraler Anschluss ist unwirtschaftlich“

„Der Anschluss der vier Dörfer an das zentrale Abwassernetz wird mit großer Wahrscheinlichkeit nicht zum Zuge kommen“, so die Verbandsvorsteherin. „Diese Variante ist unwirtschaftlich und auch nicht ökologisch“, sagte sie. Es müssten in dem Fall kilometerlange Rohrleitungen bis zu den Dörfern verlegt werden, die sich vor Jahren erfolgreich gegen den Anschlusszwang gewehrt hatten. Schon damals stach das Argument, dass mit einer Anbindung an die Kanalisation das gebrauchte Wasser über Rohre ins Klärwerk Stahnsdorf und von dort über Flüsse in die Nordsee transportiert und damit der heimischen Landschaft entzogen wird. Allerdings passiert das bei der Sammelgruben-Entsorgung über andere Wege auch.

Von Jens Steglich