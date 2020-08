Der Wildenbrucher Unternehmer Heiko Neupert plant in der Region Deutschlands größte Tiny-House-Siedlung. Die Mini-Häuser auf Rädern will er in seiner Firma selbst bauen und auf einem Areal Dauerstellplätze anbieten. Der Bundespreisträger verspricht ein Haus im Grünen mit Wasserzugang für den Normalsterblichen.