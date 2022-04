Für den Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses in Stücken stellt das Land fast eine halbe Million Euro zur Verfügung. Einen entsprechenden Fördermittelbescheid übergab Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) am Mittwochabend. Für den Neubau muss das alte Depot weichen.

Innenminister Michael Stübgen (CDU) ist derzeit im Land unterwegs und hat frohe Kunde für die Freiwilligen Feuerwehren. Heute war er in Stücken, morgen ist er in Caputh. Beim Bau des alten Feuerwehrgerätehauses in der Dorfstraße in Stücken hatten die Feuerwehrleute selbst mit angepackt. Es entspricht aber nicht mehr den heutigen Anforderungen. Quelle: privat