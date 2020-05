Ihre Vorstellungen von den Anforderungen an ein Radverkehrskonzept in der Gemeinde Michendorf hat die Radinitiative Michendorf jetzt an die Bürgermeisterin Claudia Nowka (Bündnis für Michendorf) und den Vorsitzenden der Gemeindevertretung, Volker Wiedersberg (B 90/Grüne) übergeben.