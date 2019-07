Michendorf

Der diesjährige „Run & Bike“ Michendorf unterstützt mit seinem Wettbewerb die Bürgerinitiative „Depo-Nie“ und setzt damit ein Zeichen zum Erhalt des Naturraums der Kommune.

Wie üblich findet der Wettbewerb am ersten Wochenende nach den Sommerferien statt. Start ist am Sonntag, dem 11. August, um 11 Uhr auf dem Schulcampus der Grundschule am Kiefernwald in Wildenbruch. Fresdorf und Seddin sind einbezogen. Es geht rund um den Seddiner See. Die Strecke liegt in unmittelbarer Nähe zur Fresdorfer Heide – die Sportler wollen dort ein klares Statement gegen die drohende Mülldeponie setzen.

Nach dem Zieleinlauf in Wildenbruch gibt es Live-Musik und andere Annehmlichkeiten. Es geht in Zweierteams, gemischt aus Läufern und Radlern, auf die Piste. Der Radfahrer muss hinter dem Läufer bleiben. Gewechselt wird so oft man will. Eine Teampartnerbörse ist eingerichtet.

Anmeldungen sind noch möglich: www.run-bike-michendorf.de

Von MAZonline