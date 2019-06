Michendorf

Es gibt Momente, da glauben selbst Ungläubige an eine Fügung oder an Meister „Zufall“, der plötzlich Dinge zusammenbringt. Bei Andrea Martin hat sich jedenfalls alles zur richtigen Zeit zusammengefügt, um aus ihr eine Caféhaus-Betreiberin in Michendorf zu machen. Am 4. Juni wird sie ihr Café im Landhausstil eröffnen, dem sie den Namen „Kaffeekränzchen und Afternoon Tea“ gegeben hat. Der Ort des Geschehens ist nicht irgendeiner: Das neue Café hat seinen Platz am Kreuzpunkt gefunden – ein bedeutsamer Ort, der vor allem unter Alt-Michendorfern immer noch einen besonderen Klang hat.

„Der Kreuzpunkt war der Mittelpunkt des Ortes. Dort waren die Geschäfte, dort haben sich früher auch die Liebespaare getroffen. Es gab sogar ein Gedicht über den Kreuzpunkt“, sagt der 86-jährige Michendorfer Richard Wolfgang Weber.

An der schönsten Ecke des Kreuzpunktes entsteht wieder ein Café

Und jetzt eröffnet an der schönsten Ecke des Kreuzpunktes, an dem Potsdamer-, Schmerberger- und Saarmunder Straße aufeinandertreffen, das Café von Andrea Martin. Mit einem modernen Konzept knüpft die 36-Jährige an alte Zeiten an, als in den 1920er Jahren sich im selben Haus das Café Wolter befand.

Das Ölgemälde zeigt das einstige Café Wolter in den 1920er Jahren. Mit fünf historischen Fotos und Bildern soll im Herrenzimmer des neuen Cafés an die alten Zeiten erinnert werden. In der Nachwende-Zeit befanden sich dort Restaurants, bevor das Haus längere Zeit leer stand. Quelle: Jens Steglich

Wie es dazu kam, ist eine längere Geschichte, von der es eine Kurzversion gibt und von der die Betreiberin sagt: „Hier hat der eine den anderen gefunden.“ Am Tag, bevor sich ihr Lebensweg wendet, sieht sie im Fernsehen eine Reportage über Foodtrucks – eine Art Restaurant auf Rädern. Andrea Martin, die in ihrem Leben davor 13 Jahre Zeitsoldat war und als „Frau Hauptmann a.D.“ den Lebensabschnitt bei der Bundeswehr abgeschlossen hatte, stand gerade vor der Entscheidung, etwas neues anzupacken. Dass sie sich nicht mit einem Food Truck auf den Weg gemacht hat, liegt an ihrer Mutter, die in der Michendorfer Gemeindeverwaltung arbeitet. Die Mutter erzählt ihr von einer Umfrage zum Leitbild und einem Ergebnis davon: Zwei Drittel der befragten Michendorfer vermissen im Ort ein Café. „Gut, dann nehmen wir das Entlassungsgeld und erfüllen den Michendorfern den Wunsch“, sagt sich die Ex-Zeitsoldatin und legt los.

Bei der Fahrt zur Tankstelle sieht sie die verglaste Veranda

Zuerst sucht sie im Internet, wo sich Möglichkeiten für ein Café eröffnen könnten, findet dort aber nichts. Kurz danach fährt sie zur Tankstelle, sieht die verglaste Veranda am Kreuzpunkt und das verbleichte „Zu-Vermieten-Schild“ im Fenster. „Die Ecke dort hat mich quasi angesprungen“, sagt sie. Und das Schild mit Telefonnummer war wie eine Aufforderung: „Ruf an!“ Das hat sie dann auch getan und ist nun Betreiberin des neuen Cafés am Kreuzpunkt. Die Selbstständigkeit kommt ihr entgegen: „Ich schaffe mir meine Arbeitswelt und den Arbeitsort, zu dem ich jeden Morgen gern hingehe, lieber selbst“, sagt sie.

Den Kuchen fürs Café macht sie auch selbst. Als Kuchenbäckerin hat sie schon zu Armeezeiten überzeugt, wenn sie etwa zu Halloween-Themenabenden einlud und den Soldaten Kürbiskuchen servierte. Die Michendorfer Feuerwehleute kennen ihre Leckereien auch schon – sie ist seit 2017 Mitglied der Ortsfeuerwehr und brachte ab und an selbstgebackenen Kuchen mit. Ihre Backkünste hat sie vor dem Café-Start in einer Erprobungsphase getestet: Nutznießer waren Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung, die verschiedene Kuchensorten kosten durften. „Der Test ist gut verlaufen, sie haben gesagt: Mach es!“ Neben dem Kuchen wird es auch Eis geben – von der „Ice-Guerilla“, eine Eis-Manufaktur in Beeskow, die fortan das Michendorfer Café mit beliefert. „In der Woche wird es auch einen Mittagstisch geben: Einfache Gerichte wie selbstgemachte Pizza, Tagessuppe, Salat oder Sandwiches“, sagt die Café-Betreiberin.

Arbeitspause: Die Eltern Kerstin Weiß und Roland Martin im künftigen Herrenzimmer. Sie gehörten wie auch Kameraden der Michendorfer Ortsfeuerwehr und das Profiteam von Hornbach in Ludwigsfelde zu den Helfern beim Renovieren und Einrichten des Cafés. Quelle: Jens Steglich

Und Tee wird auch gern serviert. „Tea-Time“ bei einer Tasse Tee mit Milch und Shortbread hat sie in Schottland schätzen gelernt, wo sie als Langstreckenwanderin unterwegs war. Einmal ist sie bis ans Ende Schottlands gewandert, wo für Wanderer Schluss ist, weil der Atlantik beginnt.

Auch ein Herrenzimmer gibt es im Café

Die Zeit für „Kaffeekränzchen und Afternoon Tea“ in Michendorf beginnt am Dienstag, 10 Uhr. Besucher stehen als erstes vor der Entscheidung: Worauf möchte ich sitzen? Zur Auswahl stehen Sofas, Cocktail- und Ohrensessel, Schwedenbank und Stühle gibt es auch noch. Genauso wie einen Rückzugsort – das Herrenzimmer, indem freilich auch Frauen Platz nehmen können. Im Herrenzimmer kann der Gast bei einer Tasse Kaffee oder Tee Zeitung lesen oder ein Buch. Wer einen Skatabend dort verbringen will, sollte das vorher anmelden. Aufs Bier müssen die Skatbrüder nicht verzichten – die Café-Betreiberin hat auch eine Schanklizenz.

Von Jens Steglich