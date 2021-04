Die Zufahrt zur geplanten Deponie in der Fresdorfer Heide ist keine öffentlich gewidmete Straße. Zu dem Ergebnis kommt ein Anwalt, der den Status im Auftrag Nuthetals prüfte. Die Gemeinde will die Zufahrt auch in Zukunft nicht öffentlich widmen. Im Ringen um die geplante Deponie könnte das noch eine Rolle spielen