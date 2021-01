Michendorf

Die Gemeinde Michendorf entlastet Eltern, die dem Appell folgen, ihre Kinder in der Zeit des Corona-Lockdowns möglichst zu Hause zu betreuen und nicht in die Kitas zu bringen. So haben es die Gemeindevertreter am Montag beschlossen. In dem Votum richten sie sich weitgehend nach der Richtlinie des Landes, der im Entwurf vorliegt. Demnach sollen Eltern, die freiwillig gar nicht oder nur bis höchstens 50 Prozent die vereinbarte Betreuungsleistung in Anspruch nehmen, vollständig oder zur Hälfte von der Erhebung des Kita-Beitrags befreit werden.

Die Gemeinde Michendorf geht in einem Punkt noch über die Landesvorgaben hinaus und will auch bei Eltern in systemrelevanten Berufen, die auf eine Notbetreuung ihrer Kinder in Kitas angewiesen sind, keine Kita-Beiträge kassieren.

