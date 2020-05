Kita-Notbetrieb: Nuthetal prüft Alternativen – auch eine Kinderbetreuung im Mehrgenerationenhaus

Nuthetal/Michendorf

Die räumlichen und personellen Engpässe in der Kita-Notfallbetreuung haben sich in einigen Kommunen verschärft. Als erste Gemeinde im Potsdamer Umland nimmt Nuthetal nun auch andere Gebäude für einen Notbetrieb in den Blick. „Wir suchen nach alternativen Möglichkeiten für die Betreuung von Kindern und führen Gespräche, um zusätzliche personelle und räumliche Ressourcen zu finden“, sagte Ilka Fischer, Fachbereichsleiterin für Soziales. Sie bestätigte, dass die Gemeinde mit dem Mehrgenerationenhaus, mit dem Jugendverein „Die Brücke“ und mit dem Verein Paragraf 13, einem Träger der Schulsozialarbeit, in der Sache Kontakt aufgenommen hat.

Nuthetal startete mit 30 Kindern, jetzt sind es 202

Wie berichtet, stoßen einige Kommunen bereits an ihre Kapazitätsgrenzen. Das Problem: Der Kreis der Eltern, der einen Anspruch auf Notfallbetreuung für die Kinder hat, wurde vergrößert, die strengen Hygieneverordnungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie aber gelten in den Kindergärten weiter. Derzeit dürfen etwa Krippenkinder nur in Fünfer-Gruppen betreut werden. Dafür ist mehr Platz und mehr Personal notwendig, was die Kommunen in Not bringt. Das Land lässt zwar ab 18. Mai auch sechs Kinder pro Krippen-Gruppe zu. „Das wird aber nur kurzfristig helfen“, sagte Fischer. In Nuthetal gibt es inzwischen eine Warteliste. Die Gemeinde war im März mit 30 Kindern in der Notfallbetreuung gestartet. Inzwischen sind es 202 Kinder. „Wir sind vom Landkreis angehalten, kreative Lösungen zu finden. Die Optionen gehen wir jetzt durch“, sagte Fischer und fügte hinzu: „Wenn man eine Außenstelle für Kinderbetreuung einrichtet, ist das mit einem enormen Aufwand verbunden.“

Anzeige

Verein würde Erdgeschoss des Mehrgenerationenhauses freigeben

Der Verein des Mehrgenerationenhauses will der Gemeinde helfen. Veranstaltungen sind im Haus derzeit wegen der Corona-Eindämmungsbestimmungen nicht möglich. „Wir würden das Erdgeschoss für die Kinderbetreuung freigeben, würden uns aber freuen, wenn wir noch Nutzungszeit in den Abendstunden und an Wochenenden haben“, sagte Vereinsvorsitzende Monika Zeeb. Im Erdgeschoss gibt es einen kleinen und einen großen Raum, eine Küche mit Spülmaschine und Geschirr und zwei Toiletten, eine davon behindertengerecht.

Weitere MAZ+ Artikel

Das Mehrgenerationenhaus hat auch eine Terrasse und einen Garten, der aber nicht eingezäunt ist. Im Obergeschoss sitzt der Jugendverein „Die Brücke“. „Wir sind auch einverstanden, wenn Steckdosen mit Kindersicherungen versehen werden müssen“, so Zeeb. Schließlich sei man ein Mehrgenerationenhaus. „Es wäre aber schön zu wissen, dass es eine absehbare Zeit ist und wir das Mehrgenerationenhaus dann wieder nutzen können.“

Bürgermeisterin: Landkreis und Land sollen klare Ansage machen

Ein einfacher Umzug von Kindern ins Generationenhaus wird nicht möglich sein. „Wir müssen immer die Sicherheitsaspekte erfüllen, damit die Kinder sicher betreut werden können“, sagte Nuthetals Bürgermeisterin Ute Hustig (Linke). „Wir brauchen auch Personal, das die Kinder betreut, das kocht und sauber macht.“ Es sei immer besser, in angestammten Einrichtungen zu bleiben. „Das andere können nur Notfallvarianten sein.“ Landkreis und Land fordert sie auf, eine klare Ansage zu machen, „was nötig ist, um solche Gebäude, die nicht für den Kita-Betrieb eingerichtet wurden, nutzen zu können, und unter welchen Bedingungen die Kinder dort zu betreuen sind“. Am Montag gibt es in Nuthetal eine Unterredung mit den Leitern der Einrichtungen, „bei der alle Alternativen auf den Tisch kommen“, sagte Hustig.

Land lockert Vorgaben etwas, Ende Mai aber kommen mehr Kinder

In der Gemeinde Michendorf hofft man darauf, dass die Lockerungen, die ab dem 18. Mai gelten, etwas Entspannung bringen. Krippen-Gruppen können von fünf auf sechs Kinder vergrößert werden. Ältere Kita-Kinder können in Zehner-Gruppen betreut werden. Für eine Abweichung nach oben brauchen Kommunen eine Genehmigung vom Landkreis. „Wir sind an den Kapazitätsgrenzen, können derzeit aber noch Kinder aufnehmen“, sagte Gemeindesprecherin Steffi Amelung. Derzeit werden in der Gemeinde Michendorf gut 300 Kinder im Notbetrieb betreut, im März waren es 52 Kinder. Für den Notfall habe man alternative Gebäude im Blick, „aber das löst das Personalproblem nicht“, sagte sie.

Das Problem könnte Ende Mai aber wieder größer werden: Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD) kündigte am Dienstag an, dass dann Kinder, die bisher nicht an der Notfallbetreuung teilnehmen konnten, zumindest einmal wöchentlich in die Kitas gehen können.

Lesen Sie auch:

„Wir sind an der Kapazitätsgrenze“: Erweiterte Kita-Notbetreuung bringt Kommunen in Not

So geht es mit der Öffnung von Schulen und Kitas in Brandenburg weiter

Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Öffnung der Schulen in Brandenburg

Von Jens Steglich