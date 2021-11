Michendorf

In diesen Zeiten ist das ein beachtliches Tempo: Nach nur 14 Monaten Bauzeit ziehen am Montag die ersten Mieter in das neue Johanniter-Quartier in Michendorf ein. In dem Quartier am Schwalbenweg, das aus zwei Gebäuden und einem Innenhof besteht, sind eine neue Kita und 57 barrierefreie Service-Wohnungen entstanden. Auch eine Tagespflege und Räume für einen ambulanten Pflegedienst finden in dem Gebäudekomplex Platz. Das Mehrgenerationen-Projekt soll auf besondere Weise die junge und die ältere Generation an einem Standort verbinden.

Die Kita bietet 92 Kindern Platz

Die Kita „Kunterbunt“ bietet Platz für 92 Kinder und wird von der Johanniter-Unfallhilfe betrieben. Die 57 altersgerechten Wohnungen sind bereits fast komplett vermietet. Nur noch zwei Wohnungen sind frei. „Etwa 85 Prozent der Mieter stammen aus der Gemeinde Michendorf“, sagte Investor Jörg Kuttig von der Firma JKT Real Estate Development. Die JKT ist ein Berliner Familienunternehmen und Bauherr des Quartiers.

Laut Kuttig sind am Ende fast 30 Millionen Euro in das neue Quartier am Schwalbenweg investiert worden. Gut 20 Millionen Euro waren ursprünglich geplant. Vor allem die immens gestiegenen Baukosten, mit denen derzeit alle in der Branche zu kämpfen haben, verteuerten das Vorhaben.

Hauptmieter sind die Johanniter

Die Lust an solchen Projekten hat der Bauherr nicht verloren. „Wir werden uns weiter in der Region mit der Entwicklung von Projekten engagieren, die im Interesse der Allgemeinheit liegen. Wir prüfen bereits den Ankauf weiterer Grundstücke“, sagte Jörg Kuttig. Genaueres stehe noch nicht fest. Möglich seien etwa „nachhaltige Wohnbauprojekte“. Für Michendorfs Bürgermeisterin Claudia Nowka (BfM) deckt das Johanniter-Quartier „genau die Bedarfe vor Ort, die sich aus der demografischen Entwicklung ergeben“. Entstanden sei dringend benötigter Wohnraum vor allem für Senioren und eine Kita, die nicht minder dringend für den Nachwuchs gebraucht werde.

Das neue Quartier ist nach dem Hauptmieter benannt. Die Johanniter-Unfallhilfe betreibt die Kita und die Tagespflege und ist auch Service-Anbieter für die 57 barrierefreien Wohnungen. Für die Bewohner soll es tagsüber einen Concierge als Ansprechpartner geben.

An Lärmschutzwand wachsen 600 Pflanzen

Auf der behördlich geforderten Lärmschutzwand wachsen 600 Pflanzen, die zu unterschiedlichen Zeiten blühen. Auch immergrüne Pflanzen ranken daran. Die acht Meter hohe Schutzwand soll den Lärm der Bahntrasse abhalten und war eine Auflage des Landesumweltamtes. Der Investor hat sich längst mit ihr angefreundet und nennt sie lieber „vertikale Grünanlage mit Lärmschutzfunktion“. Sie binde Feinstaub und Kohlendioxid und schütze „nicht nur Nutzer unserer Anlage, sondern auch Menschen, die hinter dem Quartier wohnen“, sagte er.

Symbolische Schlüsselübergabe

Vor dem Einzug der ersten Mieter hatten Vertreter des Generalunternehmers Köster, die den Bau managten, am Freitag bei einer symbolischen Schlüsselübergabe das Hausrecht zurück an die Eigentümer gegeben. In den nächsten Tagen werde sich die Kita „Kunterbunt“ mit Leben füllen, die Tagespflege in Betrieb gehen und auch der ambulante Pflegedienst seine Arbeit aufnehmen, so Kuttig.

Schlüsselübergabe: Ralf Boost, Claudia Nowka, Volker Wiedersberg, Jörg und Stefanie Kuttig, Tino Lörinc und Sven Seidl (v.l.). Quelle: JKT/Juri Reetz

Mit der Eröffnung des neuen Kindergartens am Schwalbenweg in Michendorf gibt die Johanniter-Unfallhilfe wie geplant die Container-Kita in Wilhelmshorst auf. Die Johanniter als Betreiber haben den Pachtvertrag für diese Kita, die als Provisorium für einen befristeten Zeitraum auf dem Areal zwischen Peter-Huchel-Chaussee und Vogelweide angelegt worden war, zum Ende dieses Jahres gekündigt.

Fläche für Container-Kita wird wieder frei

Danach kommen die Container weg und die Fläche ist wieder frei und steht dann auch für eine Entwicklung zur Verfügung, sagte Bürgermeisterin Claudia Nowka und fügte noch hinzu: „Wir werden gemeinsam mit dem Ortsbeirat das weitere Verfahren abstimmen und auch schauen, wie wir eine Bürgerbeteiligung umsetzen können.“ Das Gelände gehört der Kommune und liegt im Zentrum von Wilhelmshorst. Über eine mögliche Nutzung der kommunalen Fläche im Herzen des Ortes war 2019 eine Debatte entbrannt.

Von Jens Steglich