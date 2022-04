Potsdam

Mitten in der Nacht gab es einen lauten Knall auf einem Campingplatz am Großen Seddiner See im Michendorfer Ortsteil Wildenbruch (Landkreis Potsdam Mittelmark).

Nach MAZ-Informationen war in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um kurz nach 1.30 Uhr eine Gasflasche in einem Gartengeräteschuppen eines Campingplatzes in der Ortslage Lehnmarke explodiert; ein Feuer brach aus und setzte den Schuppen in Brand. Bei Ankunft der Rettungskräfte brannte die Abstellhütte bereits in voller Ausdehnung.

Völlig ausgebrannt. Quelle: Julian Stähle

Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr aus der Gemeinde Michendorf bekämpften das Feuer unter schweren Atemschutz und konnten aus den Trümmern eine weitere Gasflasche entfernen, bevor es zu einer weiteren Explosion kommen konnte.

Durch das schnelle eingreifen konnte Schlimmeres verhindert werden.. Quelle: Julian Stähle

Zur Explosionsursache ermittelt nun die Polizei. Angaben zur Höhe des Sachschadens konnten in der Nacht noch nicht gemacht werden.

Verletzt wurde bei dem Vorfall indes niemand.

Von MAZonline