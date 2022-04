Michendorf/Wildenbruch

Ein lauter Knall hat in der Nacht zu Mittwoch Urlauber auf dem Waldcampingplatz am Seddiner See aus dem Schlaf gerissen. Er befindet sich auf der Wildenbrucher Seite. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist es in einem Vorzelt eines Wohnwagens zu einer Explosion gekommen. Die Bewohner dieses Wohnwagens waren zu der Zeit nicht vor Ort. Die Explosion soll sich gegen 1.45 Uhr ereignet haben, offenbar flog eine Gasflasche in die Luft.

Feuer griff auf weiteren Wohnwagen über

Das ausgebrochene Feuer griff nach Polizeiangaben auf einen weiteren Wohnwagen samt dem dazugehörigen Gerätezelt über. Nach MAZ-Informationen befand sich in dem Campingwagen ein Ehepaar, das sich aber rechtzeitig in Sicherheit bringen konnte. Es wurde niemand verletzt.

Brandursache noch unklar

Die Feuerwehren aus der Gemeinde Michendorf konnten das Feuer löschen. Die Einsatzkräfte bekämpften die Flammen laut Augenzeugen unter schweren Atemschutz und konnten aus den Trümmern eine weitere Gasflasche entfernen, bevor es zu einer zweiten Explosion kommen konnte.

Vom Vorzelt blieb nicht viel übrig. Quelle: Julian Stähle

Zur Brandursache liegen noch keine Erkenntnisse vor. Es wird in alle Richtungen ermittelt – von technischem Defekt über Fahrlässigkeit bis hin zum Verdacht der Brandstiftung, sagte eine Polizeisprecherin. Kriminaltechniker untersuchten und sicherten noch am Mittwochmittag Spuren am Brandort.

Urlauber sahen es brennen – kurz vor der Explosion

Die Polizei geht in einer ersten Meldung derzeit davon aus, dass es erst zur Explosion kam und danach ein Brand ausbrach. Nach Schilderungen von Urlaubern hat es indes zuerst gebrannt, danach kam es zu einem lauten Knall.

Der Bereich, an dem sich die Explosion ereignet hatte, wurde abgesperrt. Kriminaltechnikerinnen und -techniker sicherten Spuren. Quelle: Jens Steglich

Urlauber aus Leipzig erzählten, sie seien zunächst „von zwei kleineren Knallgeräuschen“ geweckt worden, die sich ähnlich wie Pistolenschüsse angehört haben. Es könnten Akkus gewesen sein, so eine Vermutung. Als sie aus dem Fenster ihres gemieteten Ferienhauses schauten, „haben wir es brennen sehen“. Erst danach habe es wohl aufgrund des Feuers eine Explosion gegeben.

Der Sohn schlief fest: „Ich habe nichts gehört“

Es brannte etwa auf einer Fläche von sechs mal sechs Metern, berichteten sie. „Mein Mann hat die Feuerwehr gerufen“, während der kleine Sohn weiter fest schlief. „Ich habe nichts gehört“, sagte er am Tag danach.

So einen festen Schlaf haben andere nicht. Das mächtige Explosionsgeräusch weckte auch Menschen in der Umgebung. „Wir haben gerade Krieg in Europa. Da denkt man erst einmal an sonst etwas“, sagte eine Urlauberin aus der Ferienhaussiedlung Krebs, das sich in einiger Entfernung zum Campingplatz in der Nähe der Wildenbrucher Siedlung Lehnmarke befindet. Nach dem Explosionsgeräusch gingen die Sirenen los: drei Mal kurz hintereinander und das zwei Mal. Sie alarmierten auch die Feuerwehr.

Camper versuchten das Feuer zu löschen

Das Feuer war im Bereich ausgebrochen, in dem die Dauercamper ihre Plätze haben. Eine Frau, die auch Mitglied des Vereins ist, der den Campingplatz betreibt, soll in der Nacht alle Campingwagen abgeklappert und die Leute herausgetrommelt haben. Einige Camper hatten auch sofort versucht, das Feuer zu Löschen. „Wir haben noch keine Erklärung dafür, was passiert ist und wollen uns auch nicht auf Spekulationen einlassen“, sagte ein Vereinsmitglied der MAZ.

Von Jens Steglich