Desinfektionsmittel sind knapp: Nuthetal und Michendorf setzen jetzt auf Selbstversorgung

Sie sollen Viren abtöten und so vor Krankheiten schützen. In Zeiten von Corona, in der sie händeringend gebraucht werden, sind Desinfektionsmittel allerdings zur Mangelware geworden. In den beiden Gemeinden Michendorf und Nuthetal versucht man deshalb jetzt, auf Selbstversorgung umzustellen und den Engpass aus eigener Kraft zu beheben: Die Fäden zur Herstellung der Desinfektionsmittel laufen bei Claudia Hilbert zusammen, die in Nuthetal die Sonnen- und in Michendorf die Kleeapotheke betreibt.

Apotheken haben seit etwa zwei Wochen eine Ausnahmegenehmigung dafür, die Mittel selbst herzustellen. In der Corona-Krise ist aber auch das ein schwieriges Unterfangen, weil selbst die Rohstoffe knapp geworden sind. „Als die Ausnahmegenehmigung kam, haben wir sofort versucht, die Bestandteile für Desinfektionsmittel zu bestellen. Innerhalb von zehn Minuten war alles ausverkauft“, sagt Claudia Hilbert.

Ziel: „Dass die, die uns versorgen, gesund bleiben“

Aber Not macht erfinderisch. Sie aktivierte daraufhin das Michendorfer Unternehmernetzwerk FUN und zusammen starteten sie einen Aufruf, der ungefähr so lautete: „Wir suchen Isopropanol und Ethanol, um sowohl Hände- als auch Flächendesinfektionsmittel zu produzieren.“ Und zwar für diejenigen, die es jetzt wirklich brauchen – für Menschen, die das öffentliche Leben noch aufrechterhalten. „Wir wollen zunächst in den beiden Kommunen für die Feuerwehr, für Arztpraxen und Pflegedienste, aber auch für Supermärkte, Tankstellen und die Gemeindeverwaltungen produzieren“, sagt Claudia Hilbert und fügt hinzu: „Das oberste Ziel ist, dass die, die uns versorgen, gesund bleiben.“

Die ersten Rückmeldungen sind schon eingetroffen: Da hatte zum Beispiel das Wolkenberg-Gymnasium in Michendorf noch einen Liter Isopropanol im Chemieraum. Ein Nagelstudio lieferte eine Flasche reinen Alkohol. Ein Kunde brachte gar Primasprit, den er noch im Keller gelagert hatte, in die Apotheke. „Ich finde die Unterstützung toll. Die Leute freuen sich, dass sie helfen können. Leider können wir nicht alles, was geliefert wurde, auch verwenden“, sagt die Apothekerin. Das liegt am hohen Anspruch, auch medizinisches Personal mit Desinfektionsmittel zu versorgen. Alkohol müsse vorher immer auf seine medizinische Verwendbarkeit geprüft werden. „Wir verwenden 99-prozentigen Alkohol, sodass man mit den Zusätzen dann auf einen Alkoholgehalt von etwa 80 Prozent kommt“, so Claudia Hilbert.

Kontakt zur Whiskybrennerei

Es gibt auch schon Kontakt zur Whiskybrennerei vom Siedlerhof in Glindow. Brauereien könnten als Unterstützer künftig ebenfalls infrage kommen. „Wenn zum Beispiel alkoholfreies Bier produziert wird, fällt reiner Alkohol an, den wir nutzen könnten.“ Die Apothekerkammer prüft derzeit zunächst, ob der hochwertige Alkohol aus Brennereien für medizinische Zwecke verwendet werden kann. „Wir hoffen auf eine Positivliste von der Apothekenkammer und auf Flaschen zum Abfüllen des Desinfektionsmittels“, sagt sie. Gebraucht werden noch 250- und 500-Milliliter-Flaschen, dann kann es richtig losgehen.

Die Produktion der Desinfektionsmittel ist im Labor der Apotheke inzwischen auch angelaufen. Die Teams in den beiden Apotheken packen genauso mit an wie die ganze Familie. „Mein Mann macht die Logistik, mein Sohn, der Pharmazie studiert, hilft beim Produzieren, Abfüllen und beim Aufkleben der Etiketten“, sagt die Mutter. Produziert wird unter Laborbedingungen, damit zum Beispiel beim Abfüllen der Flaschen keine Bakterienspuren aus der Luft hineingeraten.

„Bleiben Sie zuhause, wir kommen zu Ihnen.“

Die Herstellung der Desinfektionsmittel läuft parallel zum Betrieb in den Apotheken. „Wir haben ein Superteam, das seit vier Wochen durchzieht“, sagt Claudia Hilbert. Die Mitarbeiter hätten derzeit 60 Prozent mehr Arbeitsbelastung als in normalen Zeiten. Vor allem der Lieferdienst wurde ausgeweitet. Es gilt die Ansage an die Kunden: „Bleiben Sie zuhause, wir kommen zu Ihnen.“

Landkreis ruft zum Schutzmaskennähen auf Der Landkreis ruft die Mittelmärker auf, Schutzmasken zu nähen: Inzwischen ist klar, dass dringend benötigte Schutzmasken absehbar nicht zur Verfügung stehen werden, heißt es in einer Mitteilung. Deshalb wende sich der Landkreis an seine Einwohner und bittet sie um Unterstützung, kurzfristig dringend benötigte „Mund-Nase-Masken“ anzufertigen! Eine Anleitung zur Herstellung ist zum Beispiel von der Stadt Essen auf ihrer Internetseite erstellt worden. Gebraucht werden Masken für Einrichtungen im Landkreis, insbesondere in den Bereichen Gesundheitswesen und Pflege. Genähte Masken können am Feuerwehrtechnischen Zentrum in Beelitz-Heilstätten, Straße nach Fichtenwalde 10, Montag bis Sonntag von 8 bis 16 abgeben werden – oder auch in den jeweiligen Stadt-, Gemeinde- und Amtsverwaltungen.

