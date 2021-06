Werder/Beelitz

Es ist eine Premiere: Mit Kremser, auf Fahrrädern und in Bussen sind Mittelmarks Kreismusikschüler am Sonntag, 20. Juni, vor allem in der Region Werder, Schwielowsee und Beelitz unterwegs und spielen kleine, unverstärkte Konzerte im Grünen. Nach dem Corona-Lockdown wirkt das wie ein kleiner Weckruf der Musiker. „Diesmal lassen wir die Besucher nicht zu uns kommen, sondern wir kommen zu ihnen“, sagt die Leiterin der Kreismusikschule (KMS) „Engelbert Humperdinck“, Uta Hoffmann-Thoben.

Anlass sind zwei pandemiebedingt ausgefallene große Veranstaltungen, bei denen die Schüler normalerweise ihr Können unter Beweis stellen. In diesem und auch im letzten Jahr konnte das Abschlusskonzert des Schuljahres mit Auftritten der Preisträger von „Jugend musiziert“ nicht stattfinden und das beliebte Festival der Brandenburgischen Musik- und Kunstschulen, Sound City, wird dieses Mal nach draußen verlegt. Im Zuge dessen hat sich die KMS für eine „musikalische Landpartie“ entschieden. Sie soll den Anstoß für einen Ausflug aufs Land oder in die Nachbarschaft geben, erklärt Uta Hoffmann-Thoben.

Start in Stahnsdorf

Insgesamt wirken mehr als 200 Musikschüler ab vier Jahren an 39 Standorten im Landkreis mit. Den Auftakt der Landpartie macht das Jugendblasorchester um 11 Uhr auf dem Dorfplatz in Stahnsdorf, gleichzeitig gibt es auf der Bäkewiese Streichmusik zu hören. Dann geht’s für die Musiker aufs Land, wo sie zwischen 14 und 18 Uhr an vielen verschiedenen Orten spielen. Wer wo und wann spielt, wird die KMS in Kürze auf ihrer Homepage bekannt geben. Wichtig ist den Initiatorinnen allerdings, dass die Uhrzeiten nur ungefähre Angaben sind. „Es handelt sich im wahrsten Sinne des Wortes um fahrende Musiker. Auf den Touren kann schon mal was dazwischen kommen“, erklärt die KMS-Sprecherin Christiane Heinke.

Tour um den Schwielowsee

Auf dem Fahrrad fährt eine Gruppe beispielsweise mit Klarinetten und Celli um den Schwielowsee und bleibt dort stehen, wo es ihnen gefällt und wo die Akustik einigermaßen stimmt. Auf dem Wietkiekenberg in Ferch werden Geigen zu hören sein, im Deetzer Pfarrgarten singt eine Bundespreisträgerin von „Jugend musiziert“ mit Klavierbegleitung, auf einem Feld in Schmergow finden sich Kinder und Jugendliche mit Klavier, Geige, Oboe und Cello zusammen und vor dem Güterfelder Schloss wird Musik von der Harfe erklingen.

Musiker im Pferdegespann

Zwei Kremserfahrten führen ebenfalls durch das Potsdamer Umland: Ein Musiker-Pferde-Gespann schlängelt sich durch Petzow und Glindow zum Ziegeleimuseum und dem Obstpanoramaweg. An Board sind zum Beispiel Gitarren, Geigen, ein Akkordeon und ein Klezmer-Ensemble. Die zweite Tour führt mit Gitarren, Trompeten und Querflöten durch Kähnsdorf, Fresdorf und Stücken. Das Publikum darf ohne einen Negativ-Test zusehen. Nur auf die Abstände sei zu achten. „Die jüngste Verordnung kam uns da sehr gelegen und ich denke, dass sich die Leute einfach auf die persönlichen Begegnungen freuen“, sagt Uta Hoffmann-Thoben.

Wer die Musiker verpasst, kann Eindrücke vom Tag bei Video-Zusammenschnitten bekommen, die im Anschluss auf der Homepage veröffentlicht werden.

Von Luise Fröhlich