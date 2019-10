Michendorf

Dramatischer Unfall am Freitagnachmittag auf einer Kreuzung in Michendorf: Ein Kradfahrer, der hinter einem Pkw abbiegen wollte, wurde offenbar von einem entgegenkommenden Autofahrer übersehen und frontal erfasst. Beim Aufprall wurde dem Kradfahrer ein Bein abgetrennt. Ersthelfer versorgten das schwer verletzte Opfer bis professionelle Rettungskräfte an der Unfallstelle eintrafen. Aufgrund der Schwere der Verletzung forderten die Rettungskräfte einen Rettungshubschrauber an. Der flog das Opfer danach in eine Klinik. Auch die Feuerwehr war vor Ort, um den Einsatz von Rettungskräften und Polizei zu sichern und zu unterstützen.

Die Polizei muss nun klären, was hier ursächlich war. Die Feuerwehr rät erneut zur Vorsicht im Umgang mit Motorradfahrern im Straßenverkehr.

Von MAZonline