Michendorf Michendorf - Kreis baut Gymnasium Michendorf für 4,7 Millionen Euro aus Der Landkreis Potsdam-Mittelmark erweitert sein Gymnasium in Michendorf. Für einen futuristischen Anbau gibt er 4,7 Millionen Euro aus. Die Entwürfe wurden nun vorgestellt.

So soll der künftige Anbau an das Wolkenberg-Gymnasium in Michendorf nach den Entwürfen des Hamburger Architektenbüros einmal aussehen. Quelle: GKKK Architekten