Michendorf

Ende vergangener Woche, am Freitag den 13., ging einer 71-jährigen Frau aus Michendorf ein Licht auf: Sie ist das Opfer einer bösen Betrugsmasche geworden. Angefangen hatte ihr Unglück jedoch bereits vor über einem Jahr. Im April 2020 bekam sie den Anruf eines Unbekannten.

Wie die Polizei jetzt mitteilte, habe sich der Mann damals als Bankberater eines Kreditinstitutes ausgegeben und der Frau ein verlockendes Angebot unterbreitet. Es sei an der Zeit, Geld in eine sogenannte Kryptowährung zu investieren. Ein Einstieg sei bereits mit mehreren hundert Euro möglich, so der Unbekannte. Die Dame zeigt Interesse und so kam es, dass sie in der Hoffnung vom aktuellen Boom der Kryptowährung zu profitieren, Geld auf ein Konto des Kreditinstitutes überwies.

Im Laufe der folgenden Monate bekam die Frau regelmäßig „Erfolgsnachrichten“. Der Kurs steige, weitere Investitionen seien von Vorteil, so der vorgebliche Bankberater – und die 71-Jährige überwies und überwies. Insgesamt floss ein fünfstelliger Betrag auf das vorgebliche Krypto-Konto. Doch dann meldete sich der Mann nicht mehr. Als die Frau schließlich auch der Zugriff auf ihr Konto bei dem Kreditinstitut verwehrt blieb, wurde ihr klar, dass sie einem Betrüger auf dem Leim gegangen war. Sie wandte sich an die Polizei. Dort wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Betrugs aufgenommen.

Kryptowährungen Der Kurs der Digitalwährung Bitcoin hatte Anfang August den höchsten Stand seit Mitte Mai erreicht und zwischenzeitlich die psychologische Marke von 45.000 US-Dollar (rund 38.265 Euro) übersprungen. Coinbase, die größte US-Handelsplattform für Cyber-Währungen wie Bitcoin, hat im zweiten Quartal am Kryptomarkt prächtig verdient. In den drei Monaten bis Ende Juni schoss der Gewinn im Jahresvergleich um rund 4900 Prozent auf 1,6 Milliarden Dollar (1,4 Mrd Euro) in die Höhe. Das teilte Coinbase am 10. August nach US-Börsenschluss mit. Die Erlöse wuchsen um über 1000 Prozent auf 2,0 Milliarden Dollar.

Tipps der Polizei

Die Polizei rät, sich niemals auf solche oder ähnliche dubiose Geldgeschäfte – insbesondere mit Kryptowährung - einzulassen. Tipps zum Schutz vor verschiedenen Betrugsmaschen, auch zum Schutz vor Anlagebetrug gibt es unter anderem unter www.polizei-beratung.de. Informationen zum Schutz vor Betrügern gibt es auch bei der Polizeiinspektion Brandenburg unter der Telefonnummer 03381-560-1080 auf.

Von MAZonline