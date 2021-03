Michendorf

Engagierte Michendorfer haben den Verein Kreuzpunkt Michendorf e.V. gegründet. Wie der Verein mitteilt, soll neben sozialen und kulturellen Projekten auch das beliebte Café am Kreuzpunkt weiter betrieben werden. Unter dem Motto „Hier treffen wir uns“ soll das Café so bald wie möglich wieder ein zentraler Treffpunkt in der Gemeinde werden.

Der richtige Cafébetrieb muss wegen Corona noch warten

Der Cafébetrieb lässt coronabedingt noch auf sich warten, doch schon an diesem Wochenende stellen sich der Verein und das Café den Bürgern vor – mit einem Außer-Haus-Verkauf von hausgemachten Kuchen und Torten. Im Angebot sind nach Angaben des Vereins neben dem „beliebten Kreuzpunkt Cheesecake“, unter anderem Bienenstich, Walnußtörtchen, vegane Rhabarber Tarte.

Außerdem wird die Eissaison eröffnet mit dem handwerklich gemachten Eis vom lokalen Eisproduzenten IceGuerilla (Edelmond Schoko, Omas Erdbeere Joghurt, Pistazie, und für vegane Eisliebhaber Mango und Vanille).

Café-Retter informieren über die Projekte des Vereins

Die Café-Retter informieren dort am Samstag und am Sonntag jeweils zwischen 14 und 17 Uhr über die Projekte des Vereins und die weiteren Pläne für das Cafés. Wer will, kann gleich vor Ort auch Mitglied im neuen Verein werden.

Info: Kreuzpunkt Michendorf, Potsdamer Str. 67, 14552 Michendorf, Mail: info@cafe-michendorf.de, www.cafe-michendorf.de

