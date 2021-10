Michendorf

Eine Kunsteisbahn für die Weihnachtszeit, ein öffentlicher Bücherschrank oder Pfandringe an Mülleimern, um den Pfandflaschensammlern das Leben ein bisschen zu erleichtern: Die Michendorferinnen und Michendorfer haben die Wahl, welche Vorschläge Geld aus dem Bürgerhaushalt bekommen und realisiert werden sollen. Für den zweiten Bürgeretat der Gemeinde sind nach einer Prüfung der Umsetzbarkeit 15 Projektideen zugelassen worden. Abgestimmt wird vom 29. Oktober bis 19. November zu den Sprechzeiten in der Gemeindeverwaltung oder über Briefwahlunterlagen, die unter Telefon 033205/59826 oder per Mail (buergerhaushalt@michendorf.de) angefordert werden können.

Je Projekt gibt es bis zu 10.000 Euro

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, am 25. November, wenn die Weihnachtsbeleuchtung feierlich angeschaltet wird, von 15 bis 18 Uhr im Gemeindezentrum „Apfelbaum“ abzustimmen. Stimmberechtigt sind alle Einwohner, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, sagte Sprecherin Judith Lenz. Für einen Vorschlag können bis zu 10.000 Euro vergeben werden. Geplant ist, für den Bürgerhaushalt insgesamt 40.000 Euro bereitzustellen. Diese Summe ist im Haushaltsentwurf für 2022 eingestellt, der aber noch den Segen der Gemeindevertreter braucht.

Transportable Fußball-Arena für Turniere

Zur Wahl steht zum Beispiel, auf dem Wilhelm-Mühler-Platz im Ortsteil Wilhelmshorst eine Tischtennisplatte (3.500 Euro) aufzustellen oder für 10.000 Euro eine transportable Fußball-Arena für Straßenturniere, Gemeinde- und Schulveranstaltungen anzuschaffen.

Im Rennen um Geld aus dem Bürgeretat ist auch eine Geste der Solidarität, die zugleich Müll vermeiden würde. An öffentlichen Abfalleimern sollen Ringe für Pfandflaschen angebracht werden. So landen die Flaschen nicht im Müll, sondern gut greifbar in den Ringen, was Pfandflaschensammlern das Leben ein bisschen erleichtern kann. Für 3.000 Euro sollen zehn Pfandringe angeschafft werden.

Telefonzelle als öffentlicher Bücherschrank

Aus Fresdorf kommt der Vorschlag, eine ausrangierte Telefonzelle als öffentlichen Bücherschrank zu nutzen und an zentraler Stelle im Ort aufzustellen. Bücher sollen kostenlos zum Tausch oder zur Mitnahme angeboten werden.

Fahrradständer vor Gemeindezentren

Auch zur Abstimmung steht die Idee, für die Weihnachts- oder Winterferientage eine Kunsteisbahn anzumieten. Und am Radweg entlang der B2 sollen Rastplätze für Radfahrende eingerichtet werden. 5.000 Euro kostet der Vorschlag, eine Gedenkstätte für Opfer von Krieg und Gewalt zu schaffen und für 10.000 Euro sollen stabile und sichere Fahrradständer vor Einrichtungen der Gemeinde installiert werden.

Wettbewerb für lokale Klimastrategien

Sogar ein Projekt, das auf eine Initiative (SDG Action Campaign) für nachhaltige Entwicklung des UN-Generalsekretärs Bezug nimmt, steht zur Wahl. Vorgeschlagen wird, in der Gemeinde einen Wettbewerb für lokale Klimastrategien durchzuführen. Die drei wichtigsten Initiativen werden gekürt und erhalten finanzielle Unterstützung aus dem Bürgeretat.

Von Jens Steglich