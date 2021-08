Kurz vor Schulstart noch viele Baustellen: Lehrer der Wilhelmshorster Oberschule schlagen Alarm

Wilhelmshorst

Lehrer der Wilhelmshorster Grund- und Oberschule schlagen Alarm. Am Montag startet das neue Schuljahr, dann soll der Präsenzunterricht wieder beginnen. Doch die Oberschule sieht in einigen Bereichen noch am Freitag aus wie eine Baustelle. Im Flur des Erdgeschosses werkeln Bauarbeiter, in den Etagen darüber werden Kisten geschleppt, Klassenzimmer eingeräumt und Lehrmittel von Baustaub befreit. „Wir können es uns heute noch nicht vorstellen, dass am Montag ein vollumfänglicher, regulärer Unterricht möglich ist“, sagte Schulleiter Peter Fuchs.

Fachliche Vorbereitung blieb auf der Strecke

Lehrer regt vor allem auf, dass ein Teil ihrer Vorbereitungswoche den Bauarbeiten zum Opfer fiel. „In den Tagen, wo wir den Schulbeginn vorbereiten wollten, haben wir Möbel geschleppt, Kisten ausgeräumt und sauber gemacht“, sagt Uwe Mütz, stellvertretender Schulleiter. Er sieht einen guten Schulbeginn vor allem durch die fehlende pädagogische Arbeit im Vorfeld gefährdet.

„Es geht nicht um uns, es geht um die Kinder“

Laut Fuchs sollten die Lehrer ab 2. August in der Schule eintreffen. Weil an dem Montag die Sanierungsarbeiten auf Hochtouren liefen, wurde der Termin auf Mittwoch verschoben. Einige Lehrer trugen aber selbst am Freitag noch Arbeitsklamotten, um aufzuräumen. „Den qualitativ guten Unterricht, der unseren Ansprüchen entspricht, können wir ab Montag noch nicht leisten“, so Lehrerin Kerstin Albrecht. „Es geht nicht um uns, es geht um die Kinder, die hier in die Schule gehen und anderthalb Jahre Corona-Zeit hinter sich haben“, sagte sie.

Blick in ein Klassenzimmer. Andere Räume sahen am Freitag aber inzwischen aufgeräumter auf. Viele Ecken im Schulgebäude glichen indes noch einer Baustelle. Quelle: Jens Steglich

Schulleiter Peter Fuchs dazu: „Wir sind es unseren Schülern und den Eltern schuldig, jetzt schnell wieder guten, regulären Unterricht anzubieten.“

Corona-Lernlücken müssen geschlossen werden

Er erinnert auch an die neuen Herausforderungen. Es gilt Vorgaben des Bildungsministeriums zu erfüllen und Lernstandsanalysen durchzuführen, um auf der Grundlage das Schuljahr planen zu können, so Fuchs. Gemeint ist eine Analyse, auf welchem Stand die Schüler nach der Corona-Zeit sind, als sie pandemiebedingt zwischen Digital-, Wechsel- und Präsenzunterricht hin- und hergerissen wurden. Die Schule hat einen Plan aufzustellen, wie die Corona-Lernlücken geschlossen werden. „Auch die Eltern erwarten das von uns“, sagte Fuchs.

„Schöne Bilder zeigen nur Ausschnitte“

Er betonte zudem: „Es ist nicht so, dass wir uns nicht über die Sanierung freuen.“ Auf die Palme habe ihn gebracht, dass von der Bürgermeisterin nur die schönen Bilder der Sanierung gezeigt würden – in sozialen Netzwerken oder zur Hauptausschusssitzung. „Die Bilder stimmen, aber sie zeigen nur einen Ausschnitt.“ Fuchs sprach von einem Widerspruch: „Auf der einen Seite die feinen Bilder und auf der anderen Seite die Bilder, die wir jeden Tag vor Augen haben.“

Zunächst sollte Sanierung nach Ostern beendet sein

Die Gemeinde Michendorf investiert in die Schule etwa zwei Millionen Euro. Zunächst hieß es laut Fuchs, die Sanierung, die im August 2020 begann, sollte nach den Osterferien 2021 abgeschlossen sein.

Lesen Sie auch:

Zuletzt habe es die Verabredung gegeben, eine Woche vor Schulbeginn fertig zu werden. „Ich fühle mich als Leiter in der Verantwortung, die ich für den Schulbetrieb habe, von meinem Schulträger nicht ernst genommen“, so Fuchs.

„Es ist mehr als geplant erneuert worden“

Bürgermeisterin Claudia Nowka (BfM) begründet die Verzögerungen vor allem mit zusätzlichen Arbeiten. „Zur energetischen Sanierung ist die Brandschutzsanierung hinzugekommen. Wir haben auch alle Räume neu gemacht. Es ist viel mehr erneuert worden, als ursprünglich geplant war“, sagte sie und fügte hinzu: „Aber es war aus meiner Sicht sinnvoll und gut, dass wir es gemacht haben. Die Schule wird damit an Qualität gewinnen“ Die Auswirkungen auf den Schulbetrieb seien aber erheblich gewesen.

„Ich hätte es gern verhindert“

„Und wir sind zeitlich immer weiter nach hinten gerutscht.“ Sie bedauere es sehr, „dass es uns nicht gelungen ist, die Baumaßnahme am Freitag letzter Woche fertigzustellen und die Lehrer nur drei Tage hatten, ihre Räume einzuräumen und dadurch weniger Zeit für die pädagogische Vorbereitung blieb“, so Nowka. „Ich hätte es gern verhindert“, sagte sie.

Samstag wird Gebäude gereinigt

Sie könne aber nicht erkennen, warum ein regulärer Schulbeginn am Montag nicht möglich sei. Am Samstag soll das Gebäude gereinigt werden. Laut Bürgermeisterin konnten Arbeiten im Flur des Erdgeschosses noch nicht abgeschlossen werden. Im Verbinder und in einem Klassenraum lagere Material, in einem Physikraum fehle die Ausstattung. Die Restarbeiten sollen in den nächsten Wochen nach Unterrichtsschluss erfolgen, um Störungen zu vermeiden. „Ich hoffe, dass wir später, wenn der reguläre Schulbetrieb stattfindet, wieder zu einer wertschätzenden Zusammenarbeit zurückkommen können“, sagte sie.

Von Jens Steglich