Kreis will Michendorfer Flüchtlingshaus länger nutzen und eine Nachbarfläche erwerben

Der Landkreis will das Haus Polygon in Michendorf, das früher ein Hotel war und für drei Jahre als Flüchtlingsunterkunft genutzt werden darf, langfristig für diesen Zweck sichern und erweitern. Das geht aus einer Anfrage des Kreises an die Gemeinde Michendorf hervor, in der außerdem das Interesse bekundet wird, das benachbarte gemeindeeigene Grundstück in der Potsdamer Straße 94a zu erwerben. In dem Schreiben des Kreises ist von einem „dringenden Bedarf an Wohnungen zur Unterbringung von Asylsuchenden und Flüchtlingen“ die Rede und von der Absicht, geeignete Immobilien und Baugrundstücke zur Errichtung von Wohngebäuden zu erwerben.

Die Planungshoheit der Gemeinde „wird selbstverständlich anerkannt“

Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert bestätigte zwar, dass kreisweit nach Wohnungen für Geflüchtete, die in Deutschland bleiben dürfen, gesucht werde, um sie außerhalb von Übergangswohnheimen unterzubringen. Er stellte aber klar, es sei nicht das Ziel des Kreises, auf dem Michendorfer Grundstück neben dem Haus Polygon „weitere Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge zu schaffen“. Im Schreiben des Kreises sei ein falscher Kontext entstanden. Vielmehr soll „im Einvernehmen mit der Gemeinde Michendorf auf dem Grundstück eine sinnvolle Mischnutzung entstehen. Durch den Ankauf des benachbarten Grundstücks würde das kreiseigene Grundstück arrondiert und die Potenziale für einen künftigen Nutzungsmix würden erweitert.“ Die Planungshoheit der Gemeinde werde selbstverständlich anerkannt. „Der Kreis kann sich etwas wünschen, aber relevant ist, was die Gemeinde will“, so Schwinzert.

Kreis will das Haus Polygon um rund 20 Plätze erweitern

In der Gemeinde gibt es den Plan, das Nachbargrundstück in der Potsdamer Straße 94a der Wohnungsgesellschaft Gewog für den Bau von Mietwohnungen zu übertragen. „Wenn dort Wohnungen gebaut werden, wäre der Zweck ja erfüllt“, sagte er. Und was heißt Mischnutzung? Vorstellbar sei etwa, dass Wohnraum entsteht für Michendorfer, Studenten und Geflüchtete, die im Land bleiben dürfen, so Schwinzert.

Das Haus Polygon mit 250 Plätzen will der Kreis über den Mai 2022 hinaus als Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende nutzen und um weitere 20 Plätze „im Objekt“ erweitern. Der Kreis darf das frühere Hotel, das er für etwa 4,3 Millionen Euro erworben hatte, nur für drei Jahre bis Ende Mai 2022 als Flüchtlingsunterkunft nutzen. Um auch danach Asylsuchende unterbringen zu können, müsste der Bebauungsplan für das Gebiet geändert werden, der die Hotelnutzung festschreibt. Dafür braucht der Kreis zwingend die Zustimmung der Gemeinde. Die Michendorfer Gemeindevertreter beraten am 8. Juni über die Anfragen des Kreises.

Von Jens Steglich