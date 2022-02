Mittelmark

Die Kommunen werden in Corona-Zeiten auch bei der Organisation von Wahlen vor einige Probleme gestellt. Schwierigkeiten bereitet vor allem, die Wahllokale mit genug Wahlhelfern zu besetzen: Einige fallen oft kurzfristig aus, weil sie in Quarantäne müssen oder sich infiziert haben. Das Problem zeigt sich auch bei der Landratswahl in Potsdam-Mittelmark.

Michendorf griff auf Reservepool zurück

„Wir mussten beim ersten Wahlgang am 6. Februar auf unseren Reservepool zurückgreifen, weil es einige Ausfälle gab“, sagte Judith Lenz, in Michendorf Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit. Sie selbst sprang für einen ausgefallenen Wahlhelfer ein. „Die Wahl war aber nie gefährdet, wir hatten am Ende immer ausreichend Wahlhelferinnen und Wahlhelfer“ so Lenz. Auch für die Landratsstichwahl am Sonntag ist sie optimistisch: „Nach jetzigem Stand werden wir die Wahllokale voll besetzen können“, sagte sie.

Landkreis hält Ersatzkräfte für Notfall bereit

Auch der Landkreis geht nicht davon aus, dass die Stichwahl wegen Engpässen unter Wahlhelfern gefährdet sein könnte. „Es ist noch kein Notruf aus den Kommunen eingegangen“, sagte Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert. „Die Kommunen haben sich rechtzeitig darauf eingestellt. Nach zwei Jahren Corona-Erfahrung wissen sie, was zu tun ist“, lobte er und fügte hinzu: „Für den Fall der Fälle hat der Landkreis Ersatzkräfte in der Hinterhand, die Kommunen bei Ausfällen unterstützen, die sie nicht aus eigener Kraft kompensieren können.“

Seddiner See: Zehn Ausfälle in der ersten Wahlrunde

Städte und Gemeinden haben auch eigene Reserven für den Notfall aufgebaut, die im ersten Wahlgang oft genutzt werden mussten. In der Gemeinde Seddiner See, in der auch eine Bürgermeisterwahl stattfindet, waren in der ersten Runde zehn der ursprünglich vorgesehenen Wahlhelfer ausgefallen. „Wir mussten viel umdisponieren. Wir konnten aber alle Lücken schließen“, sagte Wahlleiterin Birgit Gimbatschki. Auch Ausfälle kurz vor dem Wahltag konnte sie kompensieren, weil Leute aus der Reserve einsprangen.

Ab 18 Uhr müssen es mindestens fünf Wahlhelfer sein

Pro Wahllokal müssen am Tag mindestens drei Wahlhelfer vor Ort sein, ab 18 Uhr zur Auszählung müssen es mindestens fünf sein. „Ich muss den Wahlhelfern ein großes Dankeschön sagen, die unter diesen erschwerten Bedingungen unter der Maske arbeiten und bei der Auszählung auch einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt sind. Diese Einsatzbereitschaft ist in diesen Zeiten nicht selbstverständlich“, sagte sie.

In Nuthetal und Seddiner See, kehren Wahlhelfer, die für den 6. Februar ausfielen, zur Stichwahl zurück. „Sie sind wieder gesund oder kommen aus der Quarantäne heraus“, sagte Stephan Herz aus der Nuthetaler Gemeindeverwaltung.

Die letzten Reserven wurden genutzt

Mit Blick auf den Sonntag sagte Werders Stadtsprecher Henry Klix: „Angesicht der Corona-Situation ist die Besetzung mit Wahlhelfern nicht einfach, aber wir bekommen es mit höherem Aufwand hin.“ Bei der ersten Runde mussten „die Besetzung der Wahllokale teilweise bis kurz vor dem Wahltermin geändert und die letzten Reserven genutzt werden“.

Kreis zählte Briefwahlstimmen in Werder aus

„Ein zusätzliches Problem war, dass als Termin der Hauptwahl ein Feriensonntag gewählt wurde. Aus diesem Grund hat die Stadt Werder die Möglichkeit genutzt, die Briefwahl an den Landkreis zu übertragen“, sagte er. Laut Kreissprecher Schwinzert lässt das Wahlgesetz es zu, dass der Kreis die Auszählung der Briefwahlstimmen übernimmt. „In dem Fall ist es eine Kreiswahl. Da ist es so, dass die Briefwahl in den Kommunen angeordnet werden kann. Werder hatte dem nicht zugestimmt.“ So übernahm dort der Kreis die Briefwahlauszählung.

