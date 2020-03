Den Hackepeter machen sie wie ihre Vorfahren: Eine Fleischerei wird 100 und muss doch still feiern

Langerwisch

Eigentlich hatten sie die Eröffnung am 1. April geplant. Damit es nicht wie ein Aprilscherz aussieht, öffneten sie die Fleischerei in Langerwisch aber kurzerhand einen Tag früher: am 31. März 1920 – am Dienstag vor genau 100 Jahren.

„Es wird ein ruhiger 100. Geburtstag, wir hatten es anders vor“, sagt Volkmar Woite, Seniorchef der Landfleischerei & Partyservice Woite GbR, die er mit seinem Sohn Stefan führt. Die Corona-Krise verhagelt die Jubiläumsfeier. Die fürs Fest hergestellte Arbeitskleidung werden sie am 31. März 2020 trotzdem alle stolz tragen – die Woites und die vier Mitarbeiter des Familienbetriebs. Auf der Brust steht: „Seit über 100 Jahren“. Und am Oberarm ist zu lesen: „Handwerk in der 4. Generation“.

Metzgertradition reicht bis ins 18. Jahrhundert zurück

Im Grunde reicht die Metzger-Tradition ja viel weiter zurück. „Wir waren immer Fleischer“, sagt Woite. Den Stammbaum zu erklären, ist ein schwieriges Unterfangen, bei dem man schnell den Überblick verlieren kann. In Kurzform könnte man sagen: Ein Zweig der Familie – sie hieß Bernau/Rösler – hat in Beelitz seine Wurzeln, wo die Fleischertradition bis ins 18. Jahrhundert reicht. Der andere Zweig weist auch weit in die Vergangenheit zurück und führt nach Groß-Gandern in die Nähe von Frankfurt/Oder. Dort hatte Familie Woite eine Fleischerei. Am Ende des Zweiten Weltkriegs wird sie aus ihrer Heimat vertrieben, landet in Michendorf und eröffnet dort ein Geschäft.

Familienfoto von 1929: Elisabeth Woite (geborene Bernau) in jungen Jahren mit Bruder Alfred und einem Schwein. Quelle: Privat

Wenn man so will, vereinen sich beide Familienzweige dann in Langerwisch. Dort ist der Schnittpunkt, an dem vor 100 Jahren der aus Beelitz stammende Fleischermeister Alfred Bernau und seine Ehefrau Hermine (geborene Rösler) den Laden eröffneten. „Es waren mein Opa und meine Oma mütterlicherseits“, sagt Woite.

Die beiden Fleischerfamilien brachte der Fußball zusammen

Die Bernaus und die Woites brachte später nach dem Krieg übrigens der Fußball zusammen. „Mein Vater kam aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft zurück und hat die SG Michendorf mit gegründet“, erzählt Volkmar Woite. Am Fußballplatz lernen sich Vater Kurt Woite und Mutter Elisabeth Bernau kennen. Sie heiraten und übernehmen 1953 das Geschäft in Langerwisch. Der Sohn tritt später auch im Sport in die Fußstapfen des Vaters: Volkmar Woite wird im Jahr 2000 Vorsitzender der SG Michendorf und führt den Verein 17 Jahre lang.

Die lange Fleischertradition kann der Kunde heute noch schmecken, wenn er zum Beispiel den Hackepeter probiert. „Den machen wir noch so wie unsere Vorfahren“, sagt Woite. Der Hackepeter nach alter Rezeptur steht auch 2020 ganz oben in der Kundengunst. „Was gut läuft, ändert man nicht.“

„Das Fleisch darf jetzt wieder durchwachsen sein“

Haben sich sonst die Vorlieben der Kunden verändert? „Früher hat man fetter gegessen“, sagt der 59-Jährige. „Ein Stück Fleisch wurde auch mehr wertgeschätzt. Ein Braten war etwas Besonderes, was es nur sonntags gab.“ Seit vier, fünf Jahren hat der Fleischermeister aber wieder einen neuen Trend ausgemacht. „Die Leute essen bewusster und sind bereit, mehr Geld für gute Dinge auszugeben. Das Fleisch darf auch wieder durchwachsen sein“, sagt Woite und fügt hinzu: „Dem Kunden ist wieder bewusst geworden, dass Fett ein Geschmacksträger ist.“ Liegt das an den TV-Kochshows? „Könnte sein. Es gibt jedenfalls einen Hype, selbst zu kochen und zu grillen.“ In der Grillsaison ist Vielfalt gefragt. Bei Woites gibt es dann bis zu 16 Bratwurstsorten. „Wir sind experimentierfreudig.“ An manchen Tagen kommt auch die Kartoffelbratwurst aus Großvaters Zeiten zu neuen Ehren. „Die Kartoffelbratwurst war damals aus der Not geboren worden, schmeckt aber heute noch.“

Die junge Generation bringt frischen Wind in den Betrieb

Ansonsten steckt im Wurstangebot und im Geschäft viel Kreativität aus der Neuzeit. „Die junge Generation hat frischen Wind und neue Ideen eingebracht. Es ist alles moderner geworden. Ich bin stolz auf die Beiden“, sagt Woite Senior. Die junge Generation – das sind Stefan Woite, der 2005 zum Mitgeschäftsführer wurde, und seine Frau Nancy. Sie ging beim Vater in die Lehre, beim Sohn ist sie geblieben. „Nancy war mein bester Lehrling“, sagt Woite Senior. Damals hat er noch zu seiner Frau gesagt: „Das wäre die ideale Schwiegertochter.“ Der Wunsch ging in Erfüllung. Die beiden sind verheiratet und haben zwei Kinder. „Die Nachfolge ist damit hoffentlich gesichert“, sagt Großvater Volkmar Woite, der einst mit 24 Jahren die elterliche Firma übernahm.

„Wir müssen da jetzt durch, dann kommen auch wieder bessere Zeiten“

„Der Betrieb stand immer an erster Stelle“, sagt er. Das ist heute nicht anders, in diesen ungewöhnlichen Zeiten, die der Familienbetrieb so noch nicht erlebt hat. „Wenn wir den Laden in Langerwisch abends schließen, ist der ganze Ort wie ausgestorben. Es ist schon beängstigend“, sagt Volkmar Woite. Ins Geschäft werden nur zwei Leute gleichzeitig gelassen, um den Abstand zu wahren. „Bei der Herstellung der Wurst kommen wir derzeit aber kaum hinterher. Vom Umsatz ist der Dienstag schon wie vorher der Freitag.“ Imbissgeschäft und Partyservice ruhen indes wegen der Corona-Krise komplett. „Wir müssen da jetzt durch und dann kommen auch wieder bessere Zeiten.“ Das jedenfalls war immer so in der langen Geschichte der Fleischerei.

Von Jens Steglich