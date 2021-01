Wilhelmshorst

Eine Fliegerbombe soll am Montag in Wilhelmshorst geborgen werden. Sie wurde am Sonntag in einem Waldstück zwischen Wilhelmshorst und Michendorf an der B2 gefunden. Vor Ort wird ein Sperrkreis mit 800-Meter-Radius eingerichtet.

Die Einwohnerinnen und Einwohner, die im Evakuierungsradius liegen, müssen dafür ihre Häuser und Wohnungen vorübergehend verlassen. Für die Bergung muss die B2 für den Verkehr gesperrt werden.

In einem Wald zwischen Michendorf und Wilhelmshorst wurde eine Fliegerbombe gefunden. Am Montag wird sie geborgen. Die Gemeinde richtet ab sofort einen Sperrkreis ein. Die B2 wird gesperrt.





