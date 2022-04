Michendorf

Die Gemeinde Michendorf gehört jetzt dem Friedensnetzwerk „Mayors for Peace“ an. Die Organisation „Mayors for Peace“ wurde 1982 auf Initiative des Bürgermeisters von Hiroshima gegründet. Ihr Ziel ist die Förderung des Friedens und die Abrüstung aller Atomwaffen weltweit.

Aus der grundsätzlichen Überlegung heraus, dass Bürgermeisterinnen und Bürgermeister für die Sicherheit und das Leben ihrer Bürgerinnen und Bürger verantwortlich sind, versucht die Organisation durch Aktionen und Kampagnen die weltweite Verbreitung von Atomwaffen zu verhindern und deren Abschaffung zu erreichen.

Weltweit 8000 Kommunen im Bündnis

70 neue Städte und Gemeinden in Deutschland sind nach Angaben der Michendorfer Gemeindeverwaltung seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine dem Bündnis beigetreten, so dass es nun insgesamt 800 Mitglieder in Deutschland gibt. Weltweit stieg die Mitgliederzahl auf mehr als 8000 aus 166 Ländern.

Flagge wird immer am 8. Juli gehisst

Aus Anlass der Aufnahme Michendorfs wurde die Flagge der Initiative vor dem Verwaltungsgebäude in der Potsdamer Straße 33 in Michendorf gehisst und bleibt dort bis zum 8. April. Die Flagge wird künftig jährlich am 8. Juli oder zu besonderen Anlässen vor dem Verwaltungsgebäude als ein sichtbares Zeichen für eine friedliche Welt gehisst werden. Die Michendorfer Gemeindevertretung hatte den Beschlussvorschlag zum Beitritt auf ihrer Sitzung am 1. März einstimmig befürwortet.

Von maz-online