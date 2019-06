Michendorf

Wegen plötzlich auftretender gesundheitlicher Probleme verlor der 75-jährige Fahrer eines Mercedes am Montag gegen 11.30 Uhr auf der Bundesstraße 2 die Kontrolle über sein Auto. In Michendorf, Abzweig Langerwisch, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in einen Straßengraben.

Abschleppdienst musste kommen

Dort blieb der Mercedes stecken und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Rettungskräfte kümmerten sich um den gesundheitlich angeschlagenen Fahrer und brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Polizisten nahmen einen Verkehrsunfall mit Sachschaden auf, da der Fahrer durch den Unfall selbst keine Verletzungen erlitten hatte. Angaben zur Schadenshöhe liegen bislang nicht vor.

Von MAZonline