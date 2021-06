Michendorf

Am Großen Lienewitzsee hat sich am Montagabend ein tragisches Badeunglück ereignet, bei dem ein achtjähriger Junge ums Leben gekommen ist. Der Polizei-Dienstgruppenleiter bestätigte am späten Abend gegenüber der MAZ, dass der Junge leblos aus dem See geborgen wurde. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen kam für ihn jede Hilfe zu spät. „Die Umstände werden geprüft. Unser Beileid gilt den Angehörigen“, twitterte die Polizei. Der leblose Junge soll gegen 21.15 Uhr von Tauchern aus dem See geborgen worden sein. Seine Eltern wurden von Notfallseelsorgern betreut.

Vermisstenmeldung ging 18 Uhr ein

Die Vermisstenmeldung war kurz vor 18 Uhr eingegangen. Bei der Suche kamen Rettungstaucher der Wasserwacht und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Potsdam-Mittelmark zum Einsatz. Sie wurden zudem von Tauchern der Berufsfeuerwehr Potsdam unterstützt. Der Große Lienewitzsee, der in der Gemeinde Michendorf liegt, wurde darüber hinaus von Booten aus abgesucht.

Bei der Suche kam ein Großaufgebot von Feuerwehr, Polizei und Rettungskräften zum Einsatz. Quelle: Julian Stähle

Nach unbestätigten Meldungen soll der Junge beim Baden plötzlich von der Wasseroberfläche verschwunden sein. Eltern und andere Badegäste reagierten sofort und suchten nach dem Jungen, leider vergeblich. Schon nach wenigen Minuten soll ein Großaufgebot von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst vor Ort gewesen sein.

Reanimationsversuche des Notarztes konnten ihn nicht retten

Kurze Zeit später waren auch Taucher vor Ort, die gegen 21.15 Uhr den Jungen nur noch leblos bergen konnten. Trotz eingeleiteter Reanimation konnte der Notarzt nur noch den Tod des Achtjährigen feststellen, hieß es.

Auch Suchhunde kamen zum Einsatz. Quelle: Julian Stähle

Insgesamt sollen 40 Einsatzkräfte nach dem Jungen gesucht haben. Auch ein Rettungshubschrauber der Polizei und Suchhunde kamen zum Einsatz. Wie es zu dem Badeunfall kam, ist bislang noch völlig unklar.

Von Jens Steglich