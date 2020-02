Michendorf

Der Bau einer Lärmschutzwand an der Brücke über die B2 sorgt für mehrtägige Behinderungen auf Autobahn und Bundesstraße: Am Dienstag, 4. Februar, von 8 bis 17 Uhr, wird zunächst auf der A10 in Richtung Nuthetal der rechte Fahrstreifen sowie der Standstreifen gesperrt. In dieser Zeit stehen nur zwei Fahrstreifen Richtung Nuthetal zur Verfügung. Auf der B 2 im Bereich der Anschlussstelle Michendorf kommt es zudem am Mittwoch, 5. Februar, von 9 bis 15 Uhr, zur halbseitigen Sperrung der B 2 in Höhe der A-10-Brücke.

Anschlussstelle Michendorf-Nord gesperrt

Am Donnerstag, 6. Februar, ist von 7 bis 19 Uhr, an der Anschlussstelle Michendorf-Nord die Auffahrt von der B 2 auf die A 10 in Richtung Potsdam gesperrt. Grund ist die Fertigstellung der Lärmschutzwand und die Komplettierung der Fahrzeugrückhaltesysteme. Der Verkehr in Fahrtrichtung Potsdam wird über die Anschlussstelle Michendorf-Süd, die A 10 und A 115 zur Anschlussstelle Saarmund und von dort zurück zur A 10 in Fahrtrichtung Potsdam geführt. Der an der Anschlussstelle Michendorf-Nord in Richtung B 2 ausfahrende Verkehr sowie der Verkehr zur und von der Rastanlage Michendorf-Nord ist von der Sperrung nicht betroffen.

