Michendorf: Jugendliche mit Einkaufswagen voll Verkehrszeichen ertappt

Michendorf

Die Polizei überführte am späten Freitagabend gegen 23 Uhr eine Gruppe Jugendlicher Am Wolkenberg in Michendorf. Die sieben 13- bis 17-Jährigen hatten einen Einkaufswagen dabei – gefüllt mit einer Warnbake samt Blinklicht sowie einem Verkehrszeichen 121 (Fahrbahnverengung).

Die Jugendlichen selbst äußerten sich nicht zum Inhalt des Einkaufswagen, weswegen die Polizei nicht ausschließen kann, dass Bake und Verkehrszeichen von einer Baustelle im öffentlichen Straßenverkehr gestohlen wurden. Ist dies der Fall, wäre das ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr.

Die Polizisten nahmen Anzeige auf und übergaben die Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten. Der entwendete Einkaufswagen wurde zum geschädigten Einkaufsmarkt zurückgeführt.

Von MAZonline