Langerwisch

Polizeibeamte stoppten am Sonntagmittag einen 35-jährigen Autofahrer auf der Straße des Friedens in Langerwisch. Im Zuge der Verkehrskontrolle stellten die Beamten Auffälligkeiten fest, welche auf einen Drogenkonsum des Mannes hindeuteten. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Anschließend bestätigte die Entnahme einer Blutprobe den Drogenkonsum. Den 35-Jährigen erwarten nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen der berauschten Teilnahme am Straßenverkehr sowie ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Besitzes von illegalen Betäubungsmitteln.

Von MAZonline