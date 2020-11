Michendorf

Auf der A10 kam es am Samstagabend gegen 20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam ein Pkw von seiner Fahrspur ab und prallte in die Leitplanke. Der Wagen drehte sich mehrfach. Anschließend krachte ein weiterer Pkw in den Unfallwagen.

Ein weiterer Pkw krachte in den Unfallwagen und wurde dabei erheblich beschädigt. Quelle: Julian Stähle

Insgesamt wurden sechs Personen bei dem Unfall verletzt. Die Verletzen wurden in umliegende Krankenhäuser nach Potsdam, Brandenburg und Berlin gebracht. Die A10 war am Abend für mehrere Stunden voll gesperrt. Ein Abschleppdienst war im Einsatz, um die Unfallfahrzeuge zu bergen.

Von MAZonline, Julian Stähle