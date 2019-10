Michendorf

Spezialeinsatzkräfte der Polizei haben am Rastplatz Michendorf Süd an der Autobahn 10 einen bewaffneten Mann überwältigt. Es kam zum Schusswaffengebrauch durch die Polizisten, wie das Polizeipräsidium Potsdam am frühen Dienstagmorgen mitteilte. Dabei sei der Mann verletzt worden. Er kam in ein Krankenhaus.

Kurz vor 23 Uhr am Montagabend war demnach bekannt geworden, dass sich eine bewaffnete Person auf dem Rastplatz aufhält. Kurz nach drei Uhr in der Nacht verhandelten Beamte des SEK noch mit dem Mann, der sich zu diesem Zeitpunkt im Freien befand und keine anderen Menschen in seiner Gewalt hatte. Um fünf Uhr früh meldete die Polizeipressestelle den erfolgreichen Zugriff.

Wegen eines Polizeieinsatzes ist die Autobahn A10 in der Nacht zwischen den Anschlussstellen Ferch und Michendorf in beide Fahrtrichtungen gesperrt worden. Am Abend war bekannt geworden, dass sich ein bewaffneter Mann auf dem Rastplatz Michendorf Süd aufhält. Quelle: Julian Stähle

Autobahn gesperrt – Ermittlungen laufen

Der Rastplatz Michendorf Süd bleibe für die Dauer der Maßnahmen der Polizei in Fahrtrichtung Frankfurt (Oder) zunächst gesperrt. Die Ermittlungen, insbesondere zum Motiv, laufen.

Wegen des Polizeieinsatzes war die A 10 in der Nacht zu Dienstag zwischen den Anschlussstellen Ferch und Michendorf über mehrere Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Auf den umliegenden Straßen kam es zu langen Staus.

Sperrung aufgehoben – viel Stau

Inzwischen ist die Sperrung laut der Verkehrsinformationszentrale Berlin wieder aufgehoben. Allerdings müssen Autofahrer weiterhin Geduld mitbringen. In beiden Richtungen staut sich der Verkehr.

Von RND/dpa/mos