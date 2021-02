Die Gemeinde Michendorf hat ihre erst im Herbst 2020 neu beschlossene Straßenreinigungssatzung wieder geändert. Grund ist eine Klarstellung in der Frage, wer für die Entsorgung des Laubs an öffentlichen Straßen zuständig ist? Die Gemeinde gibt in ihrer neuen Satzung eine klare Antwort.