Michendorf erhält Fördergeld für Klimaschutz und streitet über einen Klimaschutzmanager

Die Gemeinde Michendorf erhält für drei Klimaschutzprojekte fast 76.000 Euro Fördermittel vom Landkreis. Mit dem Geld sollen unter anderem fünf Ladesäulen für Elektro-Fahrzeuge gebaut werden. Geplant ist, sie auf jeder Seite der Bahnhöfe in Wilhelmshorst und Michendorf sowie auf dem Parkplatz am Gemeindezentrum „Apfelbaum“ zu errichten. Zudem wird die Gemeinde die Straßenbeleuchtung in den Ortsdurchfahrten in Stücken und Wilhelmshorst und in der Potsdamer Straße in Michendorf auf LED-Leuchten umrüsten.

Fördergeld für Photovoltaikanlage auf neuem Sportlerheim

Als drittes Projekt fördert der Kreis den Bau einer Photovoltaikanlage auf dem neuen Vereinsheim der Sportanlage Hellerfichten. Insgesamt werden 36 Prozent der Kosten für die drei Vorhaben gefördert. „Wir nutzen die Fördermittel für Dinge, die wir ohnehin geplant haben“, sagte Bürgermeisterin Claudia Nowka (Bündnis für Michendorf).

Streit gibt es hingegen über die Schaffung einer neuen Stelle fürs kommunale Klimamanagement, die mit Bundesgeld anteilig gefördert wird. Als der Antrag jüngst in der Gemeindevertretung zur Abstimmung gestellt wurde, verließen CDU- und AfD-Fraktion den Saal und verhinderten damit das Votum, weil wegen der Corona-Notbesetzung keine Beschlussfähigkeit mehr gegeben war.

Grüne kritisieren Verhalten der CDU

Vor allem von den Grünen kam scharfe Kritik daran. „Fördermittel stehen bereit, aber jemand muss sich kontinuierlich kümmern und den Dialog mit anderen Akteuren sicherstellen. Dazu dient die Stelle für ein Klimaschutzmanagement“, so Grünen-Fraktionschef Christoph Schulte. „Wir brauchen beim Klimaschutz Taten und nicht Leute, die viel Papier vollschreiben“, sagte Jens Schreinicke ( CDU). Dazu brauche es eine umsetzungsstarke Bauverwaltung.

Nach Auszug der beiden Fraktionen zog die Bürgermeisterin den Antrag zurück. „Ich muss die Verwaltung vor zusätzlicher Arbeit schützen. Wir haben in Corona-Zeiten nicht die Kapazität für juristische Auseinandersetzungen. Wir können die Thematik in den Ausschüssen noch beraten“, sagte sie.

