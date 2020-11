Der 26. November verspricht in der Gemeinde Michendorf ein magischer Tag in diesen etwas düsteren Corona-Zeiten zu werden. Punkt 17 Uhr wird sich die Hauptstraße in einem neuen Licht zeigen, Menschen werden an Fenstern und in Vorgärten ein passendes Lied dazu singen und es fallen zwei wichtige Entscheidungen.