Michendorf

Am Tag nach der Michendorfer Bürgermeisterwahl mag es einige geben, die Action vermisst haben und den Wahlkampf als langweilig empfanden. Vielleicht war es aber genau das, was die vorher von Streit und politischen Blockaden gebeutelte Gemeinde jetzt gebraucht hat: Ein faires, sachliches Werben um die Wählergunst, das ohne verbale Schläge in die Magengrube auskommt. Insofern war das Bemerkenswerteste in diesen Wochen, dass die Kommune, in der SRS-Skandal und Gewog-Streit lange alles überlagerten, ausgerechnet im Wahlkampf ein bisschen zur Ruhe und zur Besinnung gekommen ist. Daran haben Wahlsiegerin Claudia Nowka (Bündnis für Michendorf) und ihr Gegenkandidat Martin Kaspar ( SPD) ihren Anteil. Beide haben den Wählern ein Angebot unterbreitet, ohne den anderen mies zu machen. Die Schlammschlacht zur Bürgermeisterwahl, die man vor Monaten befürchten konnte, fiel aus.

Soll die Grundschule drei- oder vierzügig sein?

„Viele Bürger erkennen, dass wir gemeinsam für die Gemeinde arbeiten müssen und sie wollen, dass wir das auch tun“, sagt Claudia Nowka, die mit 70,5 Prozent der Stimmen zur neuen Bürgermeisterin gewählt wurde. Sie plädiert für eine andere Debattenkultur: „Ich wünsche mir, dass man sich die Argumente der anderen Seite anhört, in der Sache diskutiert und dann auch zu Lösungen kommt.“ Der Meinungsstreit, wie ihn die alten Griechen kannten, die durch Rede und Gegenrede zur Erkenntnis gelangen wollten. Das Ringen um die besten Ideen will auch Martin Kaspar pflegen, dem 29,5 Prozent der Wähler ihre Stimme gaben. „Wir werden hart und kritisch in der Sache streiten, aber ohne persönliche Angriffe und stets fair im Umgang“, kündigt er an. Dissens mit der künftigen Bürgermeisterin sieht Kaspar etwa in der Frage, ob die Erweiterung der Grundschule Michendorf angesichts der vielen Baugebiete nicht gleich so geplant werden sollte, dass vier- statt dreizügig Klassen gebildet werden können. Er glaubt, der anhaltende Zuzug werde den Schritt notwendig machen und plädiert dafür, die Planung, die eine Dreizügigkeit vorsehen, auf den Prüfstand zu stellen.

„Wir lehnen die Vierzügigkeit nicht ab, aber wir sehen sie noch nicht“, sagt Nowka. Sie will erst fundiertere Zahlen haben und prüfen, bevor sie die Planung umwirft. „Es würde zu diesem Zeitpunkt zu viel durcheinander bringen“, so Nowka, die hinzufügt: Bei der Erweiterung der Schule „besteht im letzten Bauabschnitt die Möglichkeit, zu reagieren und wenn nötig, dann die Vierzügigkeit noch umzusetzen“.

Amtszeit beginnt am 17. Dezember

Am 17. Dezember übernimmt sie die Amtsgeschäfte von Reinhard Mirbach ( CDU). Was hat sie als erstes vor? „Ich will noch vor Weihnachten mit allen Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung reden.“ Es soll etwa um Fragen wie diese gehen: „Was läuft gut, was läuft noch nicht so gut und wie können wir uns weiterentwickeln?“ Besuch von ihr bekommen auch Kitas und Schulen der Gemeinde und Bürgermeister der Nachbarkommunen, um Chancen der Zusammenarbeit auszuloten.

Sie wolle ansonsten Schritt für Schritt vorgehen, nennt als Aufgaben etwa die Erarbeitung eines Gewerbe- und eines Zuzugskonzeptes und die bereits angeschobene Entwicklung des Teltomat-Geländes. In den Ergebnissen von Kommunal- und Bürgermeisterwahl sieht sie den Auftrag der Bürger, „es gemeinsam zu schaffen, die Gemeinde voranzubringen“.

Die Erwartungshaltung ist groß, wie eine kleine Straßenumfrage zeigt. „Es wird viel von sozialem Wohnungsbau geredet. Im Bahnstraßenviertel wird auch viel gebaut, aber Wohnungen, die Normalbürger nicht bezahlen können. Gebraucht werden bezahlbare Wohnungen“, sagte eine Wildenbrucherin, die hinzufügte: „Ich hoffe, dass die neue Bürgermeisterin umsetzt, was sie versprochen hat. Man wird wahrscheinlich nicht alles schnell realisieren können. Sie muss es aber versuchen.“ Christoph Abraham, Geschäftsführer des Bird-Shirt-Shops, erwartet „vom politischen Raum“, das Versprechen, fairer und sauberer miteinander umzugehen, auch einzuhalten. „Wenn sich alle danach richten, bin ich guter Hoffnung, dass in der Gemeinde viel erreicht werden kann.“

Von Jens Steglich