Michendorf führt Bürgerhaushalt ein

Die Gemeinde Michendorf will einen Bürgerhaushalt einführen und die Abstimmung darüber mit einer besonderen Note versehen. Die Einführung dieses in der Kommune neuen Mitwirkungsrechtes haben die Gemeindevertreter jüngst beschlossen. Mit 15 Ja-Stimmen bei sechs Enthaltungen votierten sie für den Antrag der SPD, mindestens 20.000 in den Haushalt für 2021 einzustellen, mit denen Bürgervorschläge dann finanziert und umgesetzt werden sollen.

Antragseinreicher Martin Kaspar ( SPD) schwebt vor, aus der nüchternen Mitwirkungsmöglichkeit einen freudigen Akt demokratischer Teilhabe zu machen. Er schlägt vor, den Abstimmungstag mit einer öffentlichen Veranstaltung in der Gemeinde zu koppeln. Das Bürgervotum könnte zum Beispiel zum traditionellen Nikolauslauf in Michendorf stattfinden. Die Entscheidung darüber, welche Vorschläge aus dem Bürgerhaushalt das Rennen machen, könnte auf diese Weise etwas Identitätsstiftendes bekommen, sagte er der MAZ.

Vorschlag orientiert sich an der Praxis in Eberswalde

Kaspar hatte sich vorher umgesehen, wie andere Kommunen es handhaben. Sein Vorschlag orientiert sich an der Praxis in Eberswalde, wo die Abstimmung über den Bürgerhaushalt jedes Jahr mit einem Fest verbunden ist. „Wir müssen das Rad nicht neu erfinden und können auf Erfahrungen anderer zurückgreifen“, sagte er.

Die Nachbargemeinde Nuthetal praktiziert das auf ähnliche Weise. Die Nuthetaler stimmten im September beim Herbstfest in Bergholz-Rehbrücke zum zweiten Mal darüber ab, welche Bürgervorschläge realisiert werden sollen. Jeder Bürger hat dort die Möglichkeit, am Abstimmungstag fünf sogenannte Nuthe-Taler für die eigenen Favoriten zu vergeben. Dieses Jahr standen 21 Bürgervorschläge zur Wahl, die zehn Projekte mit den meisten Stimmen werden nun realisiert. Nuthetal stellt für die Umsetzung von Bürgerideen jedes Jahr allerdings 50.000 Euro zur Verfügung. Der Michendorfer CDU-Gemeindevertreter Andreas Henning merkte denn auch an, dass man mit 20.000 Euro nicht weit kommen werde. Er verwies auf Eberswalde, das 40.000 Euro pro Jahr für den Bürgerhaushalt bereitstellt, und schlug vor, den Michendorfer Betrag im Laufe der Zeit anzupassen.

Bis 18. März 2020 soll die Details geklärt sein

„Das ist jetzt der erste Vorschlag. Wir starten niedrig und können später gern erhöhen“, sagte Kaspar. Das genaue Verfahren, wie der Bürgerhaushalt in der Gemeinde Michendorf organisiert wird, soll nun im Finanzausschuss beraten werden. Die Einzelheiten sollen Gemeindeverwaltung und Finanzausschuss bis spätestens 18. März 2020 erarbeiten und der Gemeindevertretung zur Beschlussfassung vorlegen. Anders als in Nuthetal soll in Michendorf ergänzend zu einem Abstimmungstag auch ein Online-Votum stattfinden. „So soll jedem die Teilnahme ermöglicht werden, auch wenn er zum Abstimmungstag nicht da ist“, sagte Kaspar.

Für die Organisation der ersten Bürgerabstimmung in der realen wie in der virtuellen Welt stellten die Gemeindevertreter 6000 Euro zur Verfügung. Kämmerin Kristin Lachmann schlägt zudem vor, das Alter, ab dem Bürger Vorschläge einbringen und über sie abstimmen können, auf 14 Jahre zu senken. So wird es in anderen Kommunen wie Nuthetal praktiziert. Im SPD-Antrag ist noch vom vollendeten 16. Lebensjahr die Rede. Laut Antrag ist zunächst vorgesehen, dass die Bürger ihre Vorschläge ganzjährig einbringen können, die Kämmerei aber einen Stichtag festlegt. Bis zu dem Tag müssen Projekte für das aktuelle Bürgerhaushaltsjahr eingehen.

Die Kämmerin sagte noch, dass eine Realisierung der Bürgerideen eine freiwillige Leistung sei und diese nur umgesetzt werden können, „wenn der Haushaltsausgleich für das Planjahr 2021 gegeben ist“. Der Bürgeretat soll also 2021 eingeführt werden. „Man könnte die Abstimmung über die Vorschläge auch schon zum Nikolauslauf 2020 durchführen, um die Gewinner-Projekte 2021 umzusetzen“, sagte Kaspar.

Vorschläge werden geprüft In Nuthetal können die Bürger bis Ende Juni jeden Jahres Vorschläge einreichen. Sie werden dann geprüft. Die Projekte müssen umsetzbar und die Kommune muss zuständig sein. In Nuthetal dürfen die Kosten pro Vorschlag 10.000 Euro nicht übersteigen, damit bei einem Budget von 50.000 Euro mehrere Projekte zum Zuge kommen können. Die Abstimmung mit einer Veranstaltung wie den Nikolauslauf zu koppeln, ist in Michendorf nicht unumstritten. „Es ist dann relativ einfach, am Rande einer Veranstaltung schnell Stimmen zu gewinnen“, sagte Gemeindevertreter Patrick Schramm ( AfD). In Nuthetal ist es erlaubt, vor dem Abstimmungslokal für seine Vorschläge zu werben.

