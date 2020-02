Frauenpower in Michendorf

Michendorf

Die Gemeinde Michendorf hat eine neue stellvertretende Bürgermeisterin: Kristin Lachmann. Die Gemeindevertreter ernannten die Kämmerin am Montagabend zur gleichzeitigen Nummer Zwei der Verwaltung. Lachmann löst Annick Sargk-Sternad ab, der die hauptamtliche Rathauschefin Claudia Nowka (Bündnis für Michendorf) für ihre Arbeit dankte.

Lachmann arbeitet seit Mai 2012 in der Gemeindeverwaltung. Über die Finanzen wacht sie seit Juli 2015. Außerdem leitet sie die Personalabteilung und die Liegenschaftsverwaltung. Sie verfüge über ein hervorragendes Fachwissen und besitze umfassende Kenntnisse hinsichtlich aller Belange der Gemeindeverwaltung, sagte Nowka.

Neue Struktur in der Verwaltung

Auch für andere Mitarbeiter der Michendorfer Verwaltung dürfte es demnächst teilweise neue Aufgabenfelder geben. Claudia Nowka, die selbst am 1. September des vergangenen Jahres zur hauptamtlichen Bürgermeisterin gewählt wurde und in dieser Funktion am Montag zum ersten Mal an einer öffentlichen Gemeindevertretersitzung teilnahm, kündigte eine neue Verwaltungsstruktur in Michendorf an. Dazu führe sie gegenwärtig viele Gespräche mit Kollegen, sagte sie in der Gemeinderatssitzung.

Frühlingsfest ersetzt Neujahrsempfang

Neu ist in Michendorf darüber hinaus der Bruch mit einer Tradition: Den bisherigen Neujahrsempfang in der Gemeinde gibt es nun nicht mehr. Er wird allerdings in Form eines Frühlingsempfangs fortgesetzt. Termin ist in diesem Jahr der 6. März, 18 Uhr. Auf der Veranstaltung sollen Michendorfer geehrt werden, die, wie Nowka sagte, „unsere Gemeinde über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt gemacht“ und einen positiven Blick auf sie gestärkt haben. Die Vorschläge dazu kamen von den jeweiligen Ortsbeiräten.

Mit Musik von Beethoven

Dieser Tage werden die Einladungen verschickt. Erstmals besteht aber auch die Chance, ohne Einladung an der festlichen Veranstaltung teilzunehmen, denn die Gemeinde stellt 40 Eintrittskarten frei zur Verfügung. Interessierte Michendorfer können sich ab sofort persönlich oder per E-Mail im Sekretariat der Gemeinde um Karten bewerben. Die Vergabe erfolgt in der zeitlichen Reihenfolge der Bewerbungen. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung mit Musik von Beethoven, anlässlich des 250. Geburtstags des Komponisten in diesem Jahr.

Von Stephan Laude