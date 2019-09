Michendorf und Energiefirma EMB arbeiten an der alternativen Mobilität

Michendorf

Eine Garage für Elektro-Fahrräder, neue Ladesäulen, Job-Tickets für öffentliche Verkehrsmittel und Carsharing für Firmen- und Gemeindefahrzeuge, damit sie am Wochenende nicht ungenutzt herumstehen: Die Gemeinde Michendorf und die EMB Mark Brandenburg haben Großes vor und wollen ein gemeinsames betriebliches Mobilitätsmanagement aufbauen. Dafür unterzeichneten am Dienstagnachmittag Bürgermeister Reinhard Mirbach ( CDU) und EMB-Geschäftsführer Jens Horn einen Antrag für eine Förderung des Projektes „Em³“, wie beide Seiten das gemeinsame Vorhaben nennen. Es soll das erste seiner Art im Landkreis Potsdam-Mittelmark werden, bei dem eine Kommune und der Energieversorger gemeinsam umwelt- und klimaschädliche Emissionen im Verkehrssektor reduzieren.

EMB will spätestens Anfang 2021 ins neue Haus in Michendorf ziehen

Hauptort des Geschehens soll die neue Ortsmitte sein, die auf dem früheren Teltomat-Gelände im Herzen Michendorfs entsteht. Das Energieunternehmen will seinen Hauptsitz von Potsdam nach Michendorf verlegen ( MAZ berichtete) und spätestens Anfang 2021 in das neue EMB-Gebäude auf dem Areal einziehen. Von den Projekten der beiden Partner sollen dann auch die künftigen Bewohner der Ortsmitte profitieren.

Geplant ist etwa der Bau einer überdachten E-Fahrradgarage inklusive einer Photovoltaikanlage auf dem Dach, um den Ladestrom gleich mit zu erzeugen. Die abschließbare Garage für Elektro-Fahrräder mit Lademöglichkeit für die E-Bikes soll vor dem Michendorfer Bahnhof gebaut werden. Außerdem will die Gemeinde zwei weitere E-Bikes für ihren Fuhrpark anschaffen und „ehrenamtliche Fahrradbegleiter“ etablieren. Die Idee ist hier, Eltern zu motivieren, ihre Kinder abwechselnd mit dem Fahrrad zur Schule zu bringen, sagte Michendorfs Klimaschutzbeauftragter Christoph Schüler. Eltern entlasten sich so gegenseitig und zugleich werde mit dem Umstieg aufs Rad etwas getan, um Verkehrsstau vor Schulen zu vermeiden.

Mitarbeiter-Tickets für Nutzung von Bus und Bahn

Die EMB will innerhalb des Projektes Job-Tickets für ihre Mitarbeiter zur Nutzung von Bus und Bahn anbieten. „Rund 60 Prozent unserer Belegschaft kommen mit dem Auto zur Arbeit“, sagte EMB-Geschäftsführer Jens Horn. Mit dem Firmen-Ticket sollen Anreize gesetzt werden, um Mitarbeiter zu bewegen, den täglichen Arbeitsweg mit Bus oder Bahn zurückzulegen. So soll auch die künftige Belastung der Ortmitte mit verkehrsbedingten Schadstoffen so gering wie möglich gehalten werden, sagte Horn. Fürs Job-Ticket zahlt der Arbeitgeber 15 Prozent der Kosten, um es preiswerter zu machen. Der 15-prozentige Anteil kann auch über das Programm gefördert werden, für das Gemeinde und EMB Mittel beantragen wollen. Das Förderprogramm für Mobilitätsmanagement hat das Bundesverkehrsministerium aufgelegt. Wenn es mit der Förderung klappt – und beide Seiten sind hier zuversichtlich –, will gegebenenfalls auch die Gemeinde ein Job-Ticket für Mitarbeiter anbieten, sagte Bürgermeister Reinhard Mirbach. Umsetzbar wäre das 2020, sagte er.

Unterzeichnen den Förderantrag: EMB-Geschäftsführer Jens Horn (l.) und Michendorfs Bürgermeister Reinhard Mirbach (CDU). Quelle: Jens Steglich

Außerdem will die EMB auf den Parkplätzen der neuen Ortsmitte eine Ladesäulen-Infrastruktur aufbauen. Die Rede ist von fünf Ladesäulen, die im öffentlichen Parkraum sowie an Stellplätzen auf dem EMB-Gelände errichtet werden sollen. Einwohner wie Mitarbeiter der Gemeinde und der EMB sollen so in Zukunft Strom aus 100 Prozent Wasserkraft dort tanken können. Ein guter Grund mehr, sich für ein Elektro-Fahrzeug zu entscheiden, finden die beiden Partner. Gemeinde und EMB planen auch ein gemeinsames Carsharing-Angebot. Innerhalb des Projektes soll in einer Testphase zunächst geprüft werden, ob die jeweiligen Dienstwagenflotten zum einen während der Dienstzeit gemeinsam und zum anderen an Wochenenden durch Dritte genutzt werden können. Ab Freitagnachmittag stehen Fahrzeuge der Fuhrparks bislang ungenutzt herum.

Gemeinde und EMB beantragen 240 000 Euro Es geht um insgesamt 240 000 Euro, die Michendorf und die EMB Energie Mark Brandenburg für ihr gemeinsames Mobilitätsprojekt beim Bundesverkehrsministerium beantragen. Das Bundesprogramm sieht vor, dass die Kommune für Vorhaben bis zu 90 Prozent und das Partnerunternehmen – hier die EMB – bis zu 40 Prozent der Kosten gefördert bekommen. Geplant ist auch, dass die Partner in Michendorf einen Mobilitätstag organisieren, um der Bevölkerung und ortsansässigen Firmen Angebote zu emissionsfreier Mobilität vorzustellen.

Von Jens Steglich