Michendorf und Nuthetal müssen für fehlgeleitetes Regenwasser Strafe zahlen

Michendorf/Nuthetal

Die Gemeinden Michendorf und Nuthetal müssen erneut Strafen für fehlgeleitetes Regenwasser zahlen. Bei Starkregen flossen im vergangenen Jahr größere Niederschlagsmengen in die Schutzwasserkanäle und landeten so im Klärwerk Stahnsdorf.

Michendorf muss 59 000 Euro, Nuthetal 29 500 Euro zahlen

Die fehlgeleiteten Regenmengen waren in 2019 an fünf Tagen so groß, dass Verträge mit dem Klärwerk, das den Berliner Wasserbetrieben gehört, verletzt wurden. In den Verträgen sind Höchsteinleitungsmengen fürs Schmutzwasser festgelegt. Bei Überschreitungen werden Strafen fällig. Michendorf muss jetzt für 2019 gut 59 000 Euro zahlen, Nuthetal 29 500 Euro. Die Strafen sind doppelt schmerzlich, weil die Kommunen das Geld gut für andere Dinge gebrauchen könnten und die Landschaft wiederum das Regenwasser dringend benötigt.

Landet Regenwasser im Klärwerk , ist es für die Region verloren

Was im Klärwerk Stahnsdorf landet, wird gereinigt über Flüsse in die Nordsee transportiert und ist damit für die Grundwasserneubildung in der Region verloren. Nuthetals Bauamtsleiter Rainer vom Lehn spricht von der Gretchenfrage, wie man die Strafzahlungen vermeidet und der Landschaft Gutes tut. „Wir haben hier noch keine Lösung gefunden“, sagt er. „Im Bestand ist es wesentlich schwieriger, etwas zu tun, weil es dort praktisch keine unversiegelten Flächen mehr gibt“, so vom Lehn. Gründächer etwa könnten helfen.

„ Niederschlagswasser auf eigenen Grundstücken entwässern“

„Eigentlich ist es Pflicht, Niederschlagswasser auf den eigenen Grundstücken zu entwässern“, sagt vom Lehn. Regenmulden oder -kanäle an Fahrwegen sind nur für den Teil des Niederschlags gebaut, der auf den Straßen und Gehwegen anfällt. Regnet es stark, fließt das Wasser allerdings über Lüftungsöffnungen in der Schachtabdeckung auch in den Schmutzwasserkanal. An solchen Tagen wird im Klärwerk ein Mehrfaches der üblichen Einleitmengen registriert.

„Müssen Lösung finden, solche Strafzahlungen zu vermeiden“

„Es wurden bereits bauliche Maßnahmen ergriffen, um das zu verhindern, die offenbar aber nicht ausreichen“, so Michendorfs Bürgermeisterin Claudia Nowka (BfM). „Wir müssen eine Lösung finden, dass solche Strafzahlungen nicht mehr entstehen. Sie sind bitter – aus finanzieller und ökologischer Hinsicht“, sagt sie.

Niederschlagswasser gehört nicht in den Schmutzwasserkanal

„ Niederschlagswasser gehört nicht in den Schmutzwasserkanal. Ist es erst einmal dort, ist es zu spät“, sagt Torsten Könnemann von der Mittelmärkischen Wasser- und Abwasser GmbH (MWA). Im Kanal vermengt es sich mit dem Schmutzwasser und bringt an Tagen mit starken Regen das Klärwerk an Kapazitätsgrenzen. Laut Könnemann ist eine Option, ein Vorhaltebecken zu bauen, um die großen Regenmengen vor der Einleitung ins Klärwerk abzufangen und danach kontrolliert weiterzuleiten. „Das wäre aber mit erheblichen Investitionen verbunden und würde nur die Strafzahlungen vermeiden, die Ursache aber nicht beseitigen“, sagt er.

Viel gewonnen sei schon, wenn Grundstückseigentümer Regenwasser auffangen und auf ihrem Areal versickern lassen. Nutzbar wäre es etwa für die Gartenbewässerung. Private Regenwasserrinnen, die an Schmutzwasserkanäle angeschlossen sind, seien nicht zulässig. „Das wird überprüft und geahndet“, sagt Könnemann. Überprüft wird das mit Nebelpatronen, die im Schmutzwasserkanal gezündet werden. „Wenn aus den Regenrinnen Nebel herauskommt, gibt es eine illegale Verbindung zwischen Schmutzwasserkanal und Rinne.“

Von Jens Steglich