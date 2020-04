Michendorf und Werder verstärken ihre Corona-Streifen

Michendorf/Werder

Mitarbeiter der Michendorfer Gemeindeverwaltung werden an diesem Wochenende verstärkt kontrollieren, ob die Coronavirus-Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg eingehalten wird. Auch das Ordnungsamt der Stadt Werder ( Havel) will am Samstag und Sonntag seine Streifentätigkeit massiv ausweiten. Vier Teams werden vor allem im Stadtzentrum, aber auch in den Ortsteilen unterwegs sein, um unter anderem das wegen der Corona-Pandemie geltende Betretungsverbot für öffentliche Plätze durchzusetzen, teilte die Stadt mit.

Falls Verwarnungen im Einzelfall nicht mehr ausreichen sollten, „werden wir an diesem Wochenende auch Bußgelder verhängen“, sagte Werders Bürgermeisterin Manuela Saß ( CDU). In Brandenburg gilt seit Donnerstag der Bußgeld-Katalog für Verstöße gegen die Corona-Eindämmungsverordnung.

Bei Kontrollgängen sind vor allem auch die Badestrände im Blick

Bei den Kontrollgängen in der Gemeinde Michendorf sollen insbesondere auch die Badestrände am Lienewitzsee und am Seddiner See bei Wildenbruch in den Blick genommen werden. Dort war es am vergangenen Samstag bei schönem Wetter zu zahlreichen Verstößen gekommen. „In der Woche halten sich die allermeisten Leute an die Regeln, an dem Samstag haben wir aber viele Verstöße und auch viel Unverständnis festgestellt“, sagte Michendorfs Bürgermeisterin Claudia Nowka (Bündnis für Michendorf), die an dem Tag selbst mit auf Streifengang war.

Der Beachvolleyballplatz in Wildenbruch musste abgesperrt werden

Am Ufer am Seddiner See im Ortsteil Wildenbruch hielten sich an dem 28. März eine Menge Menschen auf und einige spielten zusammen Volleyball, als gebe es keine Pandemie. „Wir mussten den Beachvolleyballplatz mit Flatterband absperren“, sagte die Bürgermeisterin. Der Satz, „übertreiben Sie mal nicht so“, sei öfter gefallen. Sie verweist darauf, dass eine Nutzung von Sportanlagen derzeit untersagt ist, größere Ansammlungen ebenfalls. „Spazieren gehen mit der Familie oder zu zweit ist erlaubt. Man kann auch mal kurz anhalten. Am Strand liegen geht aber nicht“, sagte sie und fügte hinzu: „Das Problem ist: Einer fängt an und dann werden es immer mehr.“ Es seien nicht alles Michendorfer gewesen. An den Kennzeichen der Autos auf dem Parkplatz war erkennbar, dass zahlreiche Besucher von auswärts einen Abstecher an den See nach Wildenbruch unternommen hatten. Ähnlich voll mit Menschen soll am vergangenen Samstag der Strand am Lienewitzsee gewesen sein.

In Michendorf gehen auch Kita-Erzieherinnen auf Streife

Auch Lagerfeuer, an denen bis zu 20 Menschen standen, wurden bei Kontrollen festgestellt. Die Feuer sind auch wegen der derzeit geltenden Waldbrandwarnstufe 3 nicht gestattet. In der Gemeinde Michendorf sind werktags Kita-Erzieherinnen mit unterwegs, um Präsenz zu zeigen und mögliche Verstöße an das Ordnungsamt zu melden. Die Kitas sind derzeit geschlossen, halten aber für Kinder von Eltern in systemrelevanten Berufen eine Notbetreuung aufrecht. „Alle machen die Kontrollgänge freiwillig, ich musste keinen dazu verpflichten. Es ist eine großartige Teamarbeit“, sagte Claudia Nowka.

Einige nutzen die Zeit für die Erfüllung ihrer Anliegerpflichten

In ihrer Gemeinde sind 39 Mitarbeiter in die Streifengänge eingebunden, darunter 26 Kita-Erzieherinnen. Unterwegs sind sie in Zweier-Teams, in den Abendstunden ist immer ein Mann mit dabei. „Die Kontrollen in den Abendstunden sind zum Glück unspektakulär, die Bürger halten sich an die Regelungen“, sagte Nicole Mroncz vom Ordnungsamt. Die Ordnungsamtsmitarbeiter haben auch einen positiven Nebeneffekt ausgemacht, dass Leute derzeit mehr Zeit haben. Einige nutzen sie, um Anliegerpflichten zu erfüllen. „Sie kehren Straßen und Wege und mähen Rasen“, erzählte Gemeindesprecherin Steffi Amelung. In einigen Gegenden sehe es aufgeräumter aus als sonst.

Mehr als 150 Verwarnungen in Werder ausgesprochen Am vorigen Wochenende wurden in Werder gut 150 Verwarnungen ausgesprochen. Bürgermeisterin Manuela Saß ( CDU) appelliert an Einwohner und Ausflügler, zu Hause zu bleiben. Sport und Spaziergänge sollten an Orten stattfinden, an denen das Kontaktverbot eingehalten werden könne. Mit Blick auf das Wochenende sagt Michendorfs Bürgermeisterin Claudia Nowka: „Wir hoffen, dass sich alle an die Regeln halten. Wir hoffen auch, mit Gesprächen und Ermahnungen auszukommen.“ Bei schwerwiegenden Verstößen werde aber der Bußgeldkatalog angewendet.

