Michendorf

In der Gemeinde Michendorf können jetzt Lastenräder kostenlos ausgeliehen werden. Mit Hilfe von Fördermitteln vom Landesamt für Bauen und Verkehr wurden vier Exemplare angeschafft, die in den Ortsteilen Michendorf, Wilhelmshorst und Wildenbruch stationiert sind.

Leihstationen für die elektrisch unterstützten Lastenräder befinden sich am Hotel „Am Wald“ in Wildenbruch, beim Verein am Kreuzpunkt Michendorf und am Familienzentrum Michendorf.

Buchungen auf www.flotte-berlin.de/brandenburg/

