Michendorf will auf Kita-Elternbeiträge für Notbetreuung verzichten

Die Gemeinde Michendorf will darauf verzichten, für die Notbetreuung in den kommunalen Kindergärten Kita-Elternbeiträge zu erheben. Der Verzicht soll für die Monate April und Mai gelten. Dafür hat sich der Hauptausschuss ausgesprochen. Eine endgültige Entscheidung fällt aber erst am 8. Juni.