Michendorf wird jetzt von Frauen regiert

Michendorf

Künftig wird die Gemeinde Michendorf von Frauen regiert. Zumindest die Spitzen in der Verwaltung werden komplett in Frauenhand sein – das Bürgermeisteramt, die Kämmerei, die Stabsstelle, die Abteilung Bürgerservice und Soziales und das Bauamt auch. Die Gemeindevertreter haben am Dienstagabend hinter verschlossenen Türen ihren Segen für die Neubesetzung der wichtigsten Stelle in der Abteilung Bauen und Ordnung gegeben und beschlossen: Eine Frau soll neue Bauamtsleiterin werden und Christopher Gerhardt in dem Amt folgen, der seit September Richter am Oberlandesgericht in Frankfurt (Oder) ist. Seine Nachfolgerin wird voraussichtlich am 1. April 2020 in Michendorf beginnen, sagte Bürgermeisterin Claudia Nowka (Bündnis für Michendorf). Mehr kann noch nicht gesagt werden, weil die künftige Bauamtschefin derzeit noch in einem anderen Arbeitsverhältnis steckt.

Eine Amtseinführung, die es so in Michendorf noch nicht gab

Claudia Nowka, die am 1. September mit 70,5 Prozent der Stimmen zur neuen Gemeindechefin gewählt worden war, ist hingegen gerade von ihrer bisherigen Stelle bei der Bundespolizei auf den Michendorfer Bürgermeisterstuhl gewechselt. Ihre Einführung ins Amt wurde zu einem festlichen Akt, den es so in Michendorf noch nicht gab und für den sich am Dienstagabend die Türen im Gemeindezentrum für alle öffneten. Die Feier mit Vize-Landrat Christian Stein und Gesang vom chorus vicanorum war zugleich mit dem Abschied vom bisherigen Bürgermeister Reinhard Mirbach ( CDU) verbunden.

„Es tut der Atmosphäre gut und es war wichtig, einen würdigen Rahmen zu schaffen und den Amtseid öffentlich abzulegen, damit jeder dabei sein kann, der dabei sein will“, sagte Volker Wiedersberg (Grüne), der als Vorsitzender der Gemeindevertretung zum Festakt eingeladen hatte. Er hatte anerkennende Worte für Reinhard Mirbach und für seine Nachfolgerin parat und bat alle anderen im Saal um Unterstützung für die neue Bürgermeisterin, „damit es ihr Freude macht und sie im Amt nicht müde wird“.

Bürgermeisterin will regelmäßige Ortswanderungen einführen

Claudia Nowka bat in ihrer ersten Rede als Bürgermeisterin: „Geben Sie mir etwas Zeit, um Prioritäten festzulegen und auch mal neue Wege zu gehen.“ Sie versprach Transparenz, mahnte respektvollen, offenen und fairen Umgang miteinander an und sagte, wie sie die Wege zu den Zielen gehen will. Es soll zum Beispiel neue Formen der Bürgerbeteiligung geben. Sie nannte etwa einen Gestaltungsbeirat, in dem Fachwissen und Ideenreichtum aus der Bürgerschaft zum Tragen kommen, wenn es darum geht, neue Gebäude so zu bauen, dass sie ins Ortsbild passen. Einführen will sie auch regelmäßige Ortswanderungen, um mit den Einwohnern und den Ortsvorstehern gemeinsam zu schauen, wo es Probleme und etwas zu tun gibt.

Von Jens Steglich