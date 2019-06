Michendorf

Damit hat niemand gerechnet: Völlig überraschend wird die CDU in Michendorf zur Bürgermeisterwahl in der Gemeinde keinen eigenen Kandidaten ins Rennen schicken. Designierter CDU-Kandidat für die Wahl am 1. September war bisher der amtierende Bürgermeister Reinhard Mirbach. Vorstand und Mitgliederversammlung der Partei haben jetzt anders entschieden.

Leider habe sich die konstruktive und erfolgreiche Sacharbeit der CDU bei der letzten Kommunalwahl nicht in einer ausreichender Stimmenanzahl widergespiegelt, heißt es in einer Erklärung der Christdemokraten. „Vielmehr lässt das Wahlergebnis erkennen, dass sich die Wählerinnen und Wähler in der Gemeinde Michendorf Veränderungen wünschen.“ Die CDU hatte bei der Gemeindevertreterwahl 17 Prozent der Stimmen erhalten – acht Prozent weniger als 2014. Ihre Konsequenz: Die CDU wird keinen Kandidaten zur Bürgermeisterwahl stellen und auch keinen Vorsitz in den Gemeindegremien wahrnehmen. „Wir haben die Signale der Wähler verstanden. Ich würde mich aber wehren, wenn diese Entscheidung als Resignation oder als Schmollen gewertet wird“, sagte CDU-Mitglied Michael Senftleben. „ Reinhard Mirbach hat unsere Wertschätzung. Er hat viel für die Gemeinde geleistet“, sagte CDU-Fraktionsvorsitzende Marion Baltzer und fügte hinzu: „Wir müssen uns jetzt auch vor den Menschen Reinhard Mirbach stellen.“ Ähnlich äußerte sich Vize-Fraktionschef Jens Schreinicke. „In der Gemeindevertretung sind Mehrheitsverhältnisse entstanden, die es noch schwerer machen, Mehrheitsbeschlüsse durchzubekommen.“ Und: „Ich denke, aus den Erfahrungen der letzten Legislaturperiode ist es auch für den Menschen Reinhard Mirbach von Vorteil, nicht noch einmal zu kandidieren“, sagte Schreinicke und erinnerte an nervenaufreibende Auseinandersetzungen in der vergangenen Wahlperiode.

„Es gibt keinen Groll zwischen mir und der CDU“, sagte Reinhard Mirbach. Er werde sich weiter in der CDU engagieren. „Ich kann sehr glücklich und zufrieden auf acht erfolgreiche Jahre zurückblicken“, so Mirbach. Mit zu den bewegendsten Momenten seiner Amtszeit haben die intensiven Gespräche auf Augenhöhe mit Unternehmenslenker Günter Papenburg und dem Vorstand der EMB gehört. Hier sei es gelungen, „ein Vertrauenverhältnis aufzubauen und zu erreichen, dass vertraut wird auf die Entwicklung der Gemeinde Michendorf“, sagte Mirbach. Mit zu den größten Erfolgen gehört, dass die frühere Teltomat-Brache im Herzen Michendorf entwickelt wird und die Energie Mark Brandenburg GmbH (EMB) ihren Hauptsitz dorthin verlegen wird.

Von Jens Steglich