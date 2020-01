Michendorfer Eltern kämpfen um sicheren Schulweg

Michendorf

Michendorfer Eltern kämpfen für einen sicheren Schulweg für ihre Kinder – und die Kinder kämpfen mit. Es geht vor allem um zwei neuralgische Stellen an der Bahnstraße, die auf dem Weg zur Grundschule, zum Hort und zur Kita liegen. Ronny Ruhk, Elternsprecher der Grundschule, hatte im Auftrag der Eltern bei der mittelmärkischen Verkehrsbehörde für den Bahnstraßenabschnitt zwischen Flottsteller Straße und Meisenweg sowie für das Stück am Bahnhof eine temporäre Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Kilometer pro Stunde für die Zeit zwischen 6 und 18 Uhr beantragt. In beiden Abschnitten befinden sich Fußgängerüberwege, „die für Autofahrer aber nicht gut einsehbar sind“, sagt der Elternsprecher, der trotzdem eine Absage erhielt.

Verkehrsbehörde lehnt Antrag der Eltern ab

Die Verkehrsbehörde lehnte den Antrag der Eltern ab und begründete das unter anderem damit, dass die Schule und die Kitas nicht direkt von der Bahnstraße erschlossen werden. „Dort ist keine Schule, so dass eine vereinfachte Anordnung von Tempo 30 nach Paragraf 45 der Straßenverkehrsordnung nicht greift“, sagte Heike Vierke-Eichler, Leiterin der Verkehrsbehörde, auf Anfrage. Diese vereinfachte Möglichkeit käme deshalb nicht in Frage. „Es konnten auch keine anderen sicherheitsrelevanten Gründe wie geschwindigkeitsbedingte Unfälle festgestellt werden“, heißt es zudem im Ablehnungsbescheid der Behörde. Eine bestehende Gefahrenlage aufgrund örtlicher Verhältnisse sei nicht festgestellt worden, so der Befund aus der Verkehrsbehörde.

Eltern und Kinder kämpfen weiter

Eltern und Kinder sehen die Sache komplett anders und geben im Kampf um Tempo 30 nicht auf. „Es wohnt ja keiner direkt vor der Schule. An den beiden Stellen an der Bahnstraße müssen viele Kinder langlaufen, um erst zur Schule zu kommen“, sagt Ruhk, der Elternsprecher. Das Argument, es seien noch keine geschwindigkeitsbedingten Unfälle passiert, kann er überhaupt nicht nachvollziehen. „Muss erst etwas passieren, damit Tempo 30 möglich wird“, fragt er und zählt die Risiken auf der Schulweg-Strecke auf. „Der Fußgängerüberweg am Bahnhof ist schlecht einzusehen, sobald auf den Parkplätzen davor Autos stehen. Die Straße schlängelt sich auch, deshalb sieht man den Überweg sowieso erst sehr spät“, sagt er. Und: „Kurz vor dem Fußgängerüberweg am Bahnhof gibt es eine Straßenverengung. In der Verkehrsbehörde denken sie, die Autofahrer würden deshalb dort sowieso langsam fahren. Sie fahren aber eher schneller, um am Nadelöhr schnell noch durchzukommen, bevor der Gegenverkehr sie ausbremst“, sagt Ruhk. Im Bahnstraßen-Abschnitt im Bereich des Meisenwegs, wo sich die Grundschule befindet, ist außerdem eine Radwegspur auf der Fahrbahn aufgemalt, die viele Kinder mit dem Rad nutzen“, sagt der Elternsprecher.

„Die Mittelinsel hat ihre verkehrsberuhigende Funktion verloren“

Er hatte eine Weile Zeit, die Verkehrslage an beiden Bahnstraßen-Abschnitten zu beobachten. „Ich habe ein Jahr in Teilzeit gearbeitet und die Kinder betreut.“ Mit dem Fahrrad führte ihn der Weg zur Arbeit und wieder zurück auch über die Kreuzung zwischen Bahn- und Flottsteller Straße. Der Knotenpunkt liegt kurz vor dem zweiten Fußgängerüberweg und wurde von der Gemeinde extra umgebaut, um ihn sicherer zu machen. „Die Mittelinsel sollte den Verkehr beruhigen, hat diese Funktion aber schon wieder verloren“, sagt er. „Mindestens die Busse, aber auch Autos überfahren die Insel, die eigentlich zur Verkehrsberuhigung gedacht ist“, so Ruhk. Möglich ist das, weil die beiden Schilder auf der flach gepflasterten Insel abmontiert werden mussten: Die Busse würden sonst nicht um die Kurve kommen.

Die Schilder auf der gepflasterten Mittelinsel an der Kreuzung zur Flottsteller Straße sind weg. Die verkehrsberuhigende Funktion ist damit weitgehend verloren. Quelle: Jens Steglich

Der Entschluss, an beiden Bahnstraßenabschnitten für Tempo 30 zu kämpfen, wird von allen Eltern mitgetragen. „Wir haben nach einer Elternsprecherkonferenz die Meinungen der Eltern ganz demokratisch abgefragt“, so Ruhk. Das Signal war deutlich: Tempo 30 muss kommen!

Elternsprecher schreibt an die Bürgermeisterin

Auch die Schülersprecher saßen zusammen und erheben ebenfalls die Forderung, von 6 bis 18 Uhr Tempo 30 einzurichten. „Viele in meiner Klasse kommen zu Fuß oder mit dem Rad zur Schule und finden es blöd, wenn Autos an ihnen vorbeirasen. Die Bahnstraße ist ganz schön gefährlich,“ sagt Ruben Herzog, einer der beiden Schülersprecher der Klasse 5b. Ruhk, der Sprecher aller Eltern, will jetzt einen Brief an die Michendorfer Bürgermeisterin schreiben und auch Kontakt zur Gemeindevertretung aufnehmen, um das Anliegen den Lokalpolitikern nahezubringen. „Wir hoffen auf politische Rückendeckung für unsere Forderung.“

Von Jens Steglich