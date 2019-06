Michendorf

Der Michendorfer Bauamtsleiter und Vize-Bürgermeister Christopher Gerhardt verlässt die Kommune und wird ab 1. September 2019 Richter am Oberlandesgericht in Frankfurt (Oder). Als er am 1. September 2014 in der Gemeinde anfing, war er 26 Jahre alt und der jüngste Bauamtsleiter in der Region. Er sollte eigentlich für sechs Monate als Krankheitsvertretung eingestellt werden. „Daraus wurden fünf erfolgreiche Jahre“, sagte Bürgermeister Reinhard Mirbach (CDU). „Richter zu werden, war bereits beim Vorstellungsgespräch sein gesetztes Lebensziel“, erzählte Mirbach, der hinzufügte: „Die Justiz gewinnt mit ihm einen bodenständigen, sachlichen, fairen jungen Mann mit großem Wissen dazu.“

Gerhardt dürfte mit 31 Jahren auch einer der jüngsten Richter sein. Was wird ihm von Michendorf in Erinnerung bleiben? „Viel. Zum Beispiel, wie freundlich und respektvoll ich als junger Mann von den Kollegen aufgenommen wurde.“ Und Michendorf sei immer für eine Überraschung gut gewesen. Falls er eines Tages als Dozent an einer juristischen Fakultät arbeiten sollte, könne er auf besondere Kommunalrechtsfälle aus der Michendorfer Zeit zurückgreifen. „Man lernt jeden Winkel im Kommunalrecht kennen, wenn man Bauamtsleiter in Michendorf ist“, sagt er. Die Arbeit hat ihm Spaß gemacht, „auch wenn es manchmal anstrengend war“. Die Entscheidung, die Gemeinde zu verlassen, sei ihm schwer gefallen. Zu den Erfolgen in seiner Zeit zählt etwa der Durchbruch, der im Tauziehen um die Entwicklung des Teltomat-Geländes erzielt werden konnte.

Gerhardt war auch ehrenamtlicher Richter am Potsdamer Arbeitsgericht. Und er ist Sportler, lief den New-York-Marathon und wird im November in Griechenland die historische Originalstrecke zwischen Marathon und Athen in Angriff nehmen. Für Michendorf wünscht er sich, „dass in den Gremien wieder die Sacharbeit Vorrang hat und zum Wohl der Gemeinde persönliche Fehden hintenan gestellt werden“.

Von Jens Steglich