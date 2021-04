Michendorf

Die Bürgermeisterin der Gemeinde Michendorf macht sich dafür stark, die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren schnellstens gegen das Coronavirus zu impfen. In einem Brief an das Brandenburger Innenministerium und den Landesbranddirektor fordert Claudia Nowka (BfM) von der Landesregierung eine Korrektur der Impfpriorisierung.

Ehrenamtliche Feuerwehrleute sind derzeit in der Prioritätsstufe 3

„Hierbei geht es vor allem um ein Vorziehen der Feuerwehrangehörigen innerhalb der Prioritätsstufe 3, in die sie aktuell durch den Bund eingruppiert sind. Die Feuerwehren stehen dort auf Augenhöhe mit allen anderen Kräften aus dem undefiniert weiten Bereich der kritischen Infrastruktur. Alle sind in ihrem Tätigkeitsfeld bedeutsam, aber häufig, anders als die Feuerwehren, dabei ohne jeden Kontakt untereinander oder zu dritten“, heißt es in dem Schreiben. Daher müssten die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Feuerwehren zumindest ganz an den Anfang der sehr großen Gruppe in der Prioritätsstufe 3 gestellt werden.

Beim Einsatz sind die Feuerwehrleute vorn an der Front

„Die Kameraden verstehen nicht, warum sie relativ weit hinten in der Schlange stehen, obwohl sie beim Einsatz ganz vorn an der Front sind“, sagte die Bürgermeisterin der MAZ. Sie berichtet auch vom Unverständnis unter Feuerwehrleuten, dass Lehrer und Kita-Personal vom Bund in die Stufe zwei gehoben und dann umgehend vor vielen anderen Gruppen aus der Priorität 2 mit Impfschutz bedient wurden. Man wolle dem nicht widersprechen.

„Einsatzkräfte können nicht in ’Distanzarbeit’ wechseln“

„Wünschenswert wäre aber, dass sich das Land mit gleicher Zuwendung auch um die Freiwilligen Feuerwehren kümmert und deren Einsatzkräfte ebenso in die Stufe 2 hebt“, so Nowka. „Unsere Einsatzkräfte können auch bei steigenden Infektionszahlen nicht in ,Distanzarbeit’ wechseln oder den Betrieb einstellen, sondern müssen unverändert tagtäglich unter Inkaufnahme des damit verbundenen Infektionsrisikos den Schutz der Bevölkerung sicherstellen“, heißt es in dem Brief weiter.

Es gehe um Bürger des Landes, die mit persönlichem Engagement über das Normalmaß hinaus sich für die Gemeinschaft einsetzten. Sie verdienten eine ähnliche Fürsorge wie Erzieherinnen oder Lehrer.

Impfungen können durch Impfteams sichergestellt werden

Die Impfungen der Feuerwehrleute könnten laut Auskunft des Landrates zumindest in Potsdam-Mittelmark kurzfristig von den Impfteams der Krankenhäuser oder durch den Impfbus sichergestellt werden, ohne auf die komplizierte und überlastete Terminplanung der Impfzentren angewiesen zu sein, sagte die Bürgermeisterin.

