Früher Bürgermeisterin von Michendorf, jetzt ist sie Feuerwehrfrau und Notfallseelsorgerin

Wenn die Meldung über den Pieper kommt – „Suizid an der Bahnstrecke...“ –, dann ist sie nicht mit dabei. „Das ist reiner Selbstschutz. Lieber vorher sagen, den Anblick verkrafte ich nicht, als später ,verbrannt’ zu sein“, sagt Cornelia Jung, Michendorfs frühere Bürgermeisterin. Von 2000 bis 2011 hat sie als Amtsdirektorin und ab 2003 als Bürgermeisterin die Gemeinde Michendorf und ihre sechs Ortsteile maßgeblich mitgeprägt. Jetzt ist sie Feuerwehrfrau in Langerwisch und Notfallseelsorgerin für den Landkreis Potsdam-Mittelmark.

Sie war inzwischen bei mehr als 300 Einsätzen für die Freiwillige Feuerwehr Langerwisch dabei und hat viel Unglück und Elend gesehen, auch wenn sie die Suizid-Einsätze an Bahnstrecken zum eigenen Schutz auslässt. „Ich weiß nicht mehr, wie viele Tote ich bei Feuerwehreinsätzen schon gesehen habe“, so die 58-Jährige, die heute dennoch von sich sagen kann: „Mir geht es richtig gut. In diesen beiden Ehrenämtern habe ich meine Erfüllung gefunden.“ Kein Zweifel: Anderen Menschen zu helfen, kann froh machen.

Die verpasste Wiederwahl war zunächst ein Schock

Als sie 2011 als Bürgermeisterin nicht wiedergewählt wurde, sei das erst einmal ein Schock gewesen. „Ich habe bis Mitte 2013 gebraucht, um zu wissen: Was mache ich jetzt mit meinem Leben?“, erzählt sie. Um wieder unter Menschen zu kommen, arbeitet sie zunächst in der Kantine des Deutschen Wetterdienstes in Potsdam und ist danach von 2014 bis Ende 2016 Referentin der Nuthetaler Bürgermeisterin.

Wie aber ist sie Feuerwehrfrau geworden? „Daran ist mein Mann schuld.“ Der Langerwischer arbeitet bei der Berufsfeuerwehr in Berlin. Als seine Frau nicht mehr Bürgermeisterin ist, sagt er zu ihr: „Du hast doch jetzt Zeit – die Feuerwehr kann immer Leute gebrauchen.“ 2012 wird sie Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in Langerwisch, für die sie auch die Büroarbeit erledigt. Als sie am ersten Tag auf dem Weg ins Gerätehaus ist, um sich einzurichten, schlägt der Pieper Alarm. Der erste Einsatz mit den Kameraden ist eine „Türnotöffnung“, wie es im Fachjargon heißt. „Da bubberte das Herz ganz schön“, erzählt sie. „Man weiß ja nie, was einen hinter der Tür erwartet. Wir haben hinter der Tür schon leere Wohnungen vorgefunden und Tote.“

Ihr Mann befördert sie von der Anwärterin zur Feuerwehrfrau

Am Anfang war es für Feuerwehrleute noch ungewohnt, die frühere Bürgermeisterin an ihrer Seite zu haben. „In den Ortswehren haben anfangs viele noch ,Sie’ oder ,Frau Jung’ zu mir gesagt.“ Damals war sie noch „Feuerwehranwärterin“. Ihr Mann, der auch bei der Freiwilligen Feuerwehr Langerwisch aktiv ist, beförderte sie 2014 gemeinsam mit dem Ortswehrführer zur „Feuerwehrfrau“.

Sechs Jahre zuvor hatte Cornelia Jung als Michendorfer Bürgermeisterin ihren Mann zum Oberbrandmeister befördert. Kennengelernt haben sich beide im Jahr 2000 bei einer Festveranstaltung für die Feuerwehren des damaligen Amtes Michendorf. Sie war gerade erst als neue Amtsdirektorin aus Groß Schönebeck ( Barnim) nach Michendorf gekommen und hieß noch Cornelia Frisch. Es hat nicht sofort gefunkt, aber es passte doch recht schnell und vor allem gut zusammen. Schließlich ist es nicht die schlechteste Kombination, wenn der eine „Jung“ und der andere „ Frisch“ heißt. Seit 2002 sind Thomas Jung und Cornelia Frisch verheiratet und heißen beide Jung. Das Klingelschild, das sie 2001 zum Einzug in die erste gemeinsame Wohnung geschenkt bekommen haben und auf dem noch „Jung und Frisch“ steht, haben sie nach dem Umzug ins eigene Haus an den Carport angeschraubt.

Als Notfallseelsorgerin hat sie immer das Vaterunser dabei

Auch nach acht Jahren bei der Langerwischer Feuerwehr sind Einsätze für Cornelia Jung nicht zur Gewohnheit geworden. Das Adrenalin schießt heute noch ins Blut, wenn der Pieper Alarm schlägt. „Und wenn es zum Beispiel heißt, ,Pkw-Brand! Eine Person befindet sich noch im Auto’, geht der Adrenalinspiegel richtig nach oben“, sagt sie.

Solche Einsätze werden nicht zur Routine, auch, weil sie weiß, wie es Angehörigen geht, die nach einem Unfall einen lieben Menschen verloren haben. Seit 2015 ist sie Teil des Notfallseelsorger-Teams des Landkreises. Michendorfs frühere Bürgermeisterin hat zum Beispiel die Familie eines der beiden Feuermänner aus Kloster Lehnin betreut, die 2017 auf der Autobahn 2 bei einem Einsatz tragisch ums Leben gekommen sind. Notfallseelsorger werden gerufen, um sich um Angehörige und Freunde der Opfer zu kümmern oder um Einsatzkräfte, die Schlimmes gesehen haben. Seelsorger sind in der Regel auch dabei, wenn die Polizei eine Todesnachricht überbringen muss. „Die Polizisten tun das sehr behutsam“, sagt Cornelia Jung. Nach der schlimmen Nachricht „machen wir das Angebot, einfach noch dazubleiben, um zu reden oder gemeinsam zu schweigen“. Sie hat in dieser Mission auch immer das Vaterunser dabei, wenn jemand mit ihr beten will.

Cornelia Jung (Mitte) als Notfallseelsorgerin. Sie kümmerte sich 2016 nach einem Raubüberfall im Michendorfer Norma-Markt um die Kassiererin, die mit einer Waffe bedroht worden war. Quelle: Julian Stähle

Fünf Lehrgänge hat sie absolviert, um Notfallseelsorgerin zu werden. „Helfen aber kann jeder“, sagt sie und fügt hinzu: „Es sind viele kleine Gesten, die Menschen in schwierigen Situationen helfen: Zum Beispiel die Hand halten, ein Taschentuch geben und zuhören.“ Ein älterer Mann, der gerade seine Frau verloren hatte, zeigte Cornelia Jung Hochzeitsfotos und erzählte ihr seine Lebensgeschichte. „Er sagte dann zu mir: Darf ich sie mal drücken? Sie waren jetzt die ganze Zeit für mich da.“ Es sind solche Momente der Dankbarkeit, die froh machen. „Ja, ich bin ein zufriedener Mensch“, sagt die einstige Bürgermeisterin, die dieses Jahr das erste Mal Oma wird.

Von Jens Steglich