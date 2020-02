Michendorfs FDP-Vorsitzender entschuldigt sich

Michendorf

FDP-Ortsvorsitzender Oliver Plattig will die zerstrittenen Liberalen in Michendorf wieder einen und Gräben zuschütten. In einer bemerkenswert selbstkritischen Erklärung entschuldigte er sich am Donnerstag in einer Mitgliederversammlung bei Hartmut Besch und Dirk Noack für die entstandene Situation und das zerrüttete Verhältnis zwischen Fraktion und Ortsverband. Die beiden altgedienten Liberalen, die in der Gemeindevertretung die FDP-Fraktion bilden, waren 2019 unter dem damaligen FDP-Vorsitzenden Uwe Große-Wortmann aus dem Ortsverband ausgeschlossen worden.

„Nur einer Seite Vertrauen zu schenken, war bedauerlicher Fehler“

„Mit meinen Entscheidungen als ständiges Vorstandsmitglied habe ich in der Vergangenheit nicht unerheblich dazu beigetragen. Dass ich in dieser Angelegenheit nur einer Seite Vertrauen und Glauben geschenkt und mir die andere nicht angehört habe, war ein bedauerlicher Fehler“, sagte Plattig. Es tue ihm leid, „dass ich Hartmut Besch und Dirk Noack menschlich enttäuscht habe, indem ich ihre Demontage nicht verhindert, sondern vielmehr aufgrund fehlender oder unrichtiger Informationen sogar noch unterstützt habe.“

Besch und Noack sind nun beim Kreisverband angebunden. Plattig, der seit Ende 2019 Vorsitzender in Michendorf ist, hat mit beiden das Gespräch gesucht.„ Hartmut Besch möchte nicht mit mir sprechen, was ich nach den Geschehnissen Ende 2018 und im Jahr 2019 nachvollziehen kann“, sagte er. Das andere Gespräch kam zustande. „Ich traf einen ruhigen, aufgeschlossenen, aber sehr enttäuschten Dirk Noack“, so Plattig. Noack stellte bei der Unterredung drei Forderungen für eine Rückkehr in den Ortsverband. Eine lautet: Er kehre nicht zurück, „solange Uwe Große-Wortmann dort Mitglied ist“. Der Ex-Vorsitzende will im Ortsverband bleiben und verteidigte den Ausschluss von Besch und Noack, den er unter anderem damit begründete, die Fraktionsmitglieder hätten 2019 jede Kommunikation mit dem Ortsverband eingestellt.

FDP-Vorstand soll im März Verhältnis zum Ex-Vorsitzenden klären

Plattig will den Gesprächsfaden mit Noack wieder aufnehmen und „diese Sache“ abschließen, „damit wir positiv nach vorn schauen können“. Der FDP-Ortschef kündigt für März eine Sitzung an, bei der alle Vorstandsmitglieder sich dazu äußern sollen, ob und wie sie sich eine politische Zusammenarbeit mit Große-Wortmann vorstellen können. Erfolge eine mehrheitliche Ablehnung der Zusammenarbeit mit ihm, „dann sind gemeinsame Anträge von Fraktion und Ortsverband für die Gemeindevertretung wieder möglich – auch ohne Austritt von Uwe Große-Wortmann aus dem Ortsverband“, so Plattig.

Er werde die Entschuldigung öffentlich machen, eigene Fehler eingestehen und „ Hartmut Besch und Dirk Noack als das hervorheben, was sie sind: seit vielen Jahren geschätzte Kommunalpolitiker in Michendorf“. Deren Reputation gelte es wiederherzustellen. Dirk Noack sagte auf Anfrage: „Ich will erst einmal das Gespräch mit dem Vorstand führen, um auszuloten, ob man wieder zusammenarbeiten kann.“

